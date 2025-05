Công an Tây Ninh rà soát tiệm bán hàng chục xe máy không giấy mỗi ngày 31/05/2025 15:30

(PLO)- Công an Tây Ninh đang rà soát hàng ngàn xe máy không giấy tờ tại một cửa hàng buôn bán xe cũ lớn gần khu vực cửa khẩu.

Sau khi công an kiểm tra các tiệm bán xe không giấy và mua bán xe nghi nhập lậu, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Trung Ái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã có văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ xe để đối chiếu, xử lý các phương tiện mà chủ cửa hàng thông tin là “xe hóa giá”, đồng thời xác minh xe không có giấy tờ.

Mỗi ngày bán hàng chục xe máy không giấy tờ

Công an kiểm tra bãi xe của ông Lâm và vợ của ông này cho biết hồ sơ xe cũ đã gom đốt.

“Chúng tôi đang tiến hành tra cứu, xem xét xử lý theo quy định đối với những xe không rõ nguồn gốc. Hiện số lượng xe tại bãi xe của ông Lâm – theo phản ánh – là rất lớn. Công an tỉnh đang tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ số xe tại đây và sẽ thông tin cụ thể đến báo chí sau khi hoàn tất xác minh”– Đại tá Ái nói.

Trước đó, ngày 14-5, Đại tá Lê Trung Ái đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác minh, xử lý hoạt động mua bán xe không rõ nguồn gốc tại khu vực giáp biên.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn xe máy cũ cùng nhiều phụ tùng đã tháo rời.

Lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất cơ sở mua bán xe cũ tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên) do ông Nguyễn Văn Lâm (44 tuổi) làm chủ. Tại đây, công an phát hiện hàng ngàn xe máy cũ cùng nhiều phụ tùng đã bị tháo rời.

Đối với số xe còn nguyên vẹn, ông Lâm không cung cấp được giấy tờ hợp pháp. Vợ Lâm cũng cho biết đã đốt toàn bộ hồ sơ cũ vì nghĩ rằng đây là xe thanh lý phế liệu.

Theo xác minh ban đầu, cửa hàng của ông Lâm là một trong những điểm buôn bán xe cũ lớn nhất khu vực cửa khẩu Xa Mát, mỗi ngày bán hàng chục xe máy không giấy tờ. Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

CSGT khuyến cáo người dân không mua xe không rõ nguồn gốc

Thượng tá Huỳnh Văn Tạo, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cảnh báo người dân không nên mua, sử dụng xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký hoặc xe bị làm giả giấy tờ.

“Mua loại xe này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm. Nếu phương tiện bị xác định là tài sản do phạm tội mà có, người mua sẽ phải giao nộp cho cơ quan chức năng và có thể bị xử lý”– Thượng tá Tạo nói.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong trường hợp xe không có chứng từ gốc hoặc giấy tờ bị tẩy xóa, phương tiện có thể bị tịch thu, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ giấy tờ xe trước khi mua, bao gồm đăng ký xe, hóa đơn, biên bản bàn giao. Nếu nghi ngờ về nguồn gốc phương tiện, người dân có thể đến công an xã, phường để được hỗ trợ xác minh.

Phòng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra trong thời gian tới để ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng xe không rõ nguồn gốc.