Đề xuất phương án không tổ chức công an cấp quận, huyện

Chiều 23-1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay dù Tết Nguyên đán đã cận kề, song vì các công việc đặc biệt quan trọng của Đảng cần phải triển khai ngay, Bộ Chính trị đã quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương vào thời điểm này.

Theo Tổng Bí thư, hội nghị lần này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến với 5 nội dung, trong đó có tổng kết Nghị quyết 18 của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Đây là nội dung trọng tâm nhất của Hội nghị Trung ương lần này”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, thực hiện kết luận của Trung ương tại hội nghị ngày 25-11-2024, trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Nghị quyết 18 từ năm 2017 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo rất quyết liệt, khẩn trương triển khai tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy mới trên tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội" với những bước đi, lộ trình thực hiện bài bản, khoa học, đảm bảo đúng điều lệ của Đảng, quy định, nguyên tắc định hướng chỉ đạo của Trung ương.

“Chỉ trong 2 tháng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 21 kết luận, quyết định; Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 cũng đã ban hành 39 văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động liên quan đến tổng kết Nghị quyết này”- Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đánh giá các cơ quan, Ban Đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương đều đã đi đầu nêu gương, khẩn trương triển khai rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ sắp xếp đầu mối bên trong theo định hướng.

Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chính sách bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần giải tỏa tâm tư, tạo thuận lợi trong quá trình sắp xếp.

Các địa phương cũng đã tích cực, chủ động triển khai việc thực hiện, tổng kết, nghiên cứu, đề xuất phương án tinh gọn, kết thúc hoạt động sáp nhập, hợp nhất các cơ quan đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương.

“Việc tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ đánh giá rất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân”- Tổng Bí thư nói và khẳng định quá trình thực hiện, những nội dung thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được thực hiện ngay theo đúng tinh thần "Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện và cấp huyện cũng không chờ cơ sở".

Cụ thể, ngày 30-12-2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 3 Ban Đảng, 4 đơn vị sự nghiệp của Đảng và 6 tổ chức chính trị - xã hội.

“Nhìn tổng thể cho đến nay, nhiều phần việc đã vượt tiến độ đề ra và bảo đảm đúng định hướng của Trung ương chỉ đạo”- vẫn lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá sở dĩ các công việc được triển khai thuận lợi, nhanh là vì chúng ta đã biết kế thừa các kết quả công tác sắp xếp bộ máy tổ chức đã được triển khai từ nhiều nhiệm kỳ trước.

“Nhiều vấn đề thực tiễn về bộ máy đã được đánh giá và thấy được sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, Trung ương đặt vấn đề tổng kết đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhân dân, bởi đó là những vấn đề đã chín, đã rõ.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị trình Trung ương cho ý kiến vào báo cáo tổng kết Nghị quyết 18 và phương án bố trí, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị với nhiều nội dung mang tính cải cách mạnh mẽ như giảm đầu mối, xóa bỏ trung gian trong các cơ quan khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đề xuất phương án không tổ chức công an cấp quận, huyện trong hệ thống công an nhân dân.

“Đây là những vấn đề đặc biệt hệ trọng, mang tính cách mạng cao, đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, đánh giá cho ý kiến để tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong tổ chức thực hiện”- theo Tổng Bí thư.

Ông Tô Lâm cũng đề nghị Trung ương cho ý kiến về những công việc cần tiếp tục triển khai để đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nhằm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

“Tôi rất mong các đồng chí với tinh thần đảng viên, với kinh nghiệm thực tiễn điều hành công tác và thực tiễn đời sống xã hội ở địa phương, đơn vị mình để phản ánh, góp ý chân thành, thẳng thắn với những nội dung sắp xếp, bố trí cán bộ”- Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Trong một diễn biến khác có liên quan, thay mặt Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có Công văn 35 về việc hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Một nội dung đáng chú ý, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Công an hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; đồng thời chủ động hướng dẫn công an cấp tỉnh triển khai Đề án sắp xếp công an cấp huyện và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương diễn ra ngày 23 và 24-1.

Thanh tra Chính phủ được đề nghị hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương diễn ra ngày 23 và 24-1.