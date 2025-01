Công an TP Đà Nẵng có thêm 1 Phó Giám đốc 23/01/2025 17:16

(PLO)- Với việc bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Kim Trung, đến hiện tại, Công an TP Đà Nẵng có 6 phó giám đốc.

Ngày 23-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Kim Trung (41 tuổi, Quảng Nam), Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố.

Trung tá Nguyễn Kim Trung nhận quyết định. Ảnh: MT.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá, Trung tá Nguyễn Kim Trung là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Trung tá Nguyễn Kim Trung tiếp tục phát huy tinh thần, phẩm chất, năng lực, nhanh chóng tiếp nhận bàn giao để làm tốt công việc, trách nhiệm khi được lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Các đại biểu chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: MT.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Nguyễn Kim Trung gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ Đà Nẵng và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi để cống hiến hết mình cho lực lượng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Đà Nẵng có 6 Phó Giám đốc Công an TP.