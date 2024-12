Công an Đà Nẵng trấn áp đua xe, gây rối dịp Tết 12/12/2024 12:18

Ngày 12-12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đợt này, Công an Đà Nẵng quyết tâm không để xảy ra tình trạng người dân sử dụng pháo trái phép, các vụ tai nạn, gây mất an ninh trật tự về pháo nổ. Đồng thời, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí và giải quyết triệt để tình trạng các nhóm thanh thiếu niên đua xe, đánh nhau có hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Toàn cảnh lễ ra quân trấn áp tội phạm của Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định trong đợt cao điểm lần này, lực lượng công an quyết tâm không để tội phạm hoạt động phức tạp, không để thanh thiếu niên đua xe, đánh nhau gây bức xúc dư luận. Đồng thời đa dạng phương thức tuyên truyền để người dân cảnh giác các thủ đoạn phạm tội, nhất là lừa đảo qua mạng.

Song song đó, Công an TP Đà Nẵng còn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai phòng ngừa xã hội, quản lý nhà nước nhằm hạn chế tối đa điều kiện mà các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật.

Các lượng lượng 8394, 911 sẽ liên tục tuần tra ngăn chặn các thanh thiếu niên đua xe, đánh nhau trên phố. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết tình hình kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng có nhiều điểm nổi bật trong năm 2024. Tuy nhiên, TP vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Vì vậy, thời gian tới, cần phải phải giữ được môi trường xã hội ổn định, an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Lực lượng CSGT sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo ANTT cho dịp lễ tết sắp đến.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Lê Trung Chinh cũng đề nghị, Công an TP Đà Nẵng phải chủ động các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị phối hợp phải thống nhất nhận thức, xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm chung chứ không riêng một lực lượng hay ngành chuyên môn nào.