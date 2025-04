Đồng Nai: Khen thưởng lực lượng bắt thành viên của tổ chức phản động 08/04/2025 12:35

Sáng 8-4, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng, đã trao thưởng cho ba tập thể, bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá án bắt bị can Quách Gia Khang (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom).

Khang bị khởi tố, bắt giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng cho biết lãnh đạo UBND tỉnh nhận được báo cáo của Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xử lý với Quách Gia Khang.

Trong quá trình đấu tranh, lực lượng công an tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo và đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng và Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể tham gia phá án. Ảnh: DT

Lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, chống đối chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân” - ông Dũng nhấn mạnh.

Như PLO đã đưa, ngày 18-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Quách Gia Khang để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can Quách Gia Khang (áo thun hồng). Ảnh: CA

Theo điều tra, thông qua một số mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber), Khang tìm hiểu, tiếp cận tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục nhưng Khang vẫn ngoan cố thể hiện thái độ chống đối.

Thời gian gần đây, người này còn tìm cách móc nối, lôi kéo các thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia tổ chức để chống phá Nhà nước.