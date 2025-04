Bị bắt vì rao bán súng đạn trên Facebook 08/04/2025 12:45

(PLO)- Nam thanh niên 21 tuổi ở Long An bị công an bắt giữ sau khi rao bán súng đạn trên Facebook.

Công an tỉnh Long An vừa bắt Trương Vô Kỵ (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An) do có hành vi mua bán vũ khí.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên Facebook tài khoản “Trương Vô Kỵ” đăng tải thông tin bán 1 khẩu súng (loại súng tự chế, bắn đạn chì) trên nhiều hội, nhóm như “học hỏi kinh nghiệm pcp; hội đam mê củi lửa pcp; Nhóm củi lửa miền Tây; Chia sẻ giao lưu củi lửa…”. Kèm theo bài viết là hình ảnh khẩu súng cần bán.

Khẩu súng mà Trương Vô Kỵ rao bán trên Facebook. Ảnh: CALA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã thu thập được thông tin cá nhân của Kỵ.

Ngày 4-4, Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Lợi xác minh thông tin và tổ chức bắt giữ Kỵ.

Công an thu giữ khẩu súng dạng tự chế (chưa xác định loại cụ thể) cùng một hộp đạn 93 viên.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.