Rao bán súng đạn trên Facebook bị công an bắt

(PLO)- Nam thanh niên mua súng đạn rồi rao bán trên facebook nhưng bị công an ở Bình Dương theo dõi bắt giữ.

Ngày 7-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương, vừa phối hợp Công an huyện Phú Giáo và Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt quả tang Nguyễn Tấn Lộc (31 tuổi, quê Bình Phước) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện Lộc sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Nguyễn Long Bd” đăng tải nhiều hình ảnh, clip liên quan đến quảng cáo, giới thiệu và mời chào mua, bán vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng, đạn.

Ngày 3-2, các trinh sát theo dõi và phát hiện Lộc tại một quán cà phê thuộc khu phố Cổng Xanh (thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) nên phối hợp kiểm tra hành chính.

Tại đây, công an phát hiện Lộc đang giữ trong người hai khẩu súng có kiểu dáng giống súng rulô và nhiều viên đạn bằng kim loại (một khẩu súng có nạp sẵn đạn trong ổ quay).

Lộc khai vào tháng 10-2021 người này mua hai khẩu súng rulô tự chế và nhiều viên đạn bằng kim loại từ một người không rõ danh tính trên mạng xã hội với giá 6 triệu đồng/khẩu với ý định bán lại.

Khám xét nơi ở của Lộc tại khu phố Cổng Xanh, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ một khẩu súng kiểu dáng giống rulô cùng nhiều tang vật khác.

LÊ ÁNH