Bình Dương: Liên tiếp bắt các vụ mua bán súng, đạn

(PLO)- Liên tiếp trong hai ngày, các trinh sát hình sự triệt xóa hai nhóm mua bán súng đạn, công cụ hỗ trợ.

Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ bốn người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Những người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hoài Phương (29 tuổi), Bùi Đức Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Đình Khiêm (23 tuổi) và Võ Tấn Công (30 tuổi), bị tạm giữ trong hai vụ khác nhau.

Cụ thể, khuya ngày 24-11, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Dĩ An) và Công an phường An Bình tiến hành vây bắt giữ Hoàng và Phương khi hai người này đang giao dịch mua bán súng, đạn.

Khi thấy lực lượng công an vây bắt, hai người này dùng súng chống trả, nhưng đều bị các trinh sát khống chế.

Lực lượng công an thu giữ khẩu súng kiểu dáng K59, một khẩu súng kiểu dáng Rulo màu đen và 35 viên đạn.

Hoàng khai nhận đang bán súng cho Phương và khai nhận thêm, trước đó đã bán thành công 6 khẩu súng (1 khẩu quân dụng và 5 khẩu rulo bắn đạn cao su) mỗi khẩu bán với giá từ 20 đến 40 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23-11, cũng tại phường An Bình (TP Dĩ An), các đơn vị trên phối hợp vây bắt Khiêm và Công khi hai người này đang mang súng, đạn đi bán.

Khi thấy lực lượng công an vây bắt, hai người này lên xe ô tô bỏ chạy và chống trả quyết liệt nhưng bị công an khống chế.

Cơ quan công an thu giữ một khẩu súng (kèm 1 băng đạn), 4 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay loại nhỏ, 1 cây ba trắc bằng kim loại. Hai người này khai nhận đã bán thành công 10 khẩu súng các loại.

Theo Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), đây là hai vụ án được phá thành công trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh xử lý các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây mất ANTT.

Thiếu tá Sơn cho biết thêm, loại tội phạm này rất nguy hiểm, do luôn thủ súng trong người nên có thể chống trả bất cứ lúc nào. Khi theo dõi và tiến hành bắt giữ phải lên kế hoạch rất kỹ, không để xảy ra sơ xuất tránh việc nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ và người dân.

LÊ ÁNH