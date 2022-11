Bình Dương: Bắt nhóm buôn ma túy, phát hiện súng, đạn trong phòng trọ

(PLO)- Sau khi bắt giữ người đi giao ma túy, công an khám xét phòng trọ, thu giữ thêm đạn, súng tự chế trong căn phòng của nhóm này.

Ngày 19-11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Huỳnh Tấn An (27 tuổi), Cao Minh Sắc (29 tuổi, cùng ở Cần Thơ) và Lê Hữu Luận (19 tuổi, quê ở Kiên Giang) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý”.

Đây là vụ việc được Công an phường Phú Chánh bắt giữ và bàn giao cho Công an thị xã Tân Uyên xử lý theo quy định.

Trước đó, một tổ tuần tra Công an phường Phú Chánh phát hiện Luận đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Khi bắt giữ, Luận chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an khống chế.

Khai thác nhanh, Luận khai nhận đi giao ma tuý cho An, người này đang ở trọ tại phường Hoà Phú (TP Thủ Dầu Một).

Tiếp đó, Công an phường Phú Chánh phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế - ma tuý và Công an phường Hoà Phú bắt giữ An.

Thời điểm bắt giữ, công an còn phát hiện và bắt giữ Sắc đang ở cùng An, người này đang cất giấu 11 tép ma tuý đá.

Khám xét phòng trọ, cơ quan công an phát hiện một khẩu súng tự chế và 35 viên đạn.

LÊ ÁNH