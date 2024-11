Làm rõ lái ô tô say xỉn, xúc phạm lực lượng công an ở Thủ Đức 22/11/2024 15:09

(PLO)- Công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn, sau khi va quẹt có lời nói xúc phạm lực lượng công an.

Đến ngày 22-11, các đơn vị liên quan thuộc Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang cũng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý vụ việc tài xế lái ô tô say xỉn gây tai nạn, có lời nói xúc phạm lực lượng công an.

Ông T bế theo con nhỏ đã có lời lẽ xúc phạm lực lượng công an sau khi gây tai nạn

Trước đó, vào đêm 17-11, ông LHT (49 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển ô tô 5 chỗ chở theo con nhỏ lưu thông trên đường Linh Đông, theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, TP Thủ Đức).

Khi vừa qua khỏi giao lộ đường ray xe lửa, ô tô ông T va chạm với xe máy của anh LNH (29 tuổi) đang dừng dưới lòng đường để mua đồ ăn. Vụ việc khiến nam thanh niên bị trầy xước nhẹ, xe máy hư hỏng.

Ông T lái ô tô rời khỏi hiện trường, người dân phát hiện ông này có biểu hiện say xỉn nên chặn lại và trình báo công an.

Khi công an và người dân có mặt, ông T không chịu xuống xe để giải quyết. Phải một hồi sau, ông T mới xuống xe và đang trong tình trạng say xỉn, có ý định bỏ đi khỏi hiện trường nên công an đã giữ lại.

Ông T sau đó được cho là đã chửi bới, xúc phạm lực lượng công an.

Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Đức sau đó cũng có mặt phối hợp để đưa ông T về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông T vi phạm ở mức 1,131miligam/lít khí thở nên công an đã lập biên bản, tạm giữ xe ông T và các giấy tờ liên quan.

Đồng thời công an cũng đang tiếp tục cũng cố vụ việc, lời khai nhân chứng về việc ông T đã có những lời lẽ xúc phạm đến người thi hành công vụ.