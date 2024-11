Say xỉn lái ô tô ra đường vì 'có quan hệ rộng' 21/11/2024 10:37

(PLO)- Đa số tài xế say xỉn dám lái ô tô, xe máy ra đường vì cho rằng mình "có quen biết", "có mối quan hệ rộng", một số trường hợp còn chửi bới lực lượng chức năng, mạo danh ngành nghề để xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, tính từ ngày 20-8 đến nay, lực lượng CSGT toàn TP đã phát hiện, xử lý 45.557 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ 45.557 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 20.579 trường hợp.

Vi phạm nồng độ cồn còn diễn biến phức tạp

Trong đó, có 74 trường hợp liên quan đến ô tô, 44.817 trường hợp xe máy và 666 trường hợp liên quan đến các phương tiện khác.

Như vậy, tính trung bình mỗi ngày tại TP.HCM, có đến hơn 500 trường hợp tài xế say xỉn bị CSGT phát hiện và xử lý.

Tính trung bình trong 3 tháng gần nhất, có hơn 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn mỗi ngày tại TP.HCM. Ảnh: TS

Từ năm 2022 đến nay, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Việc này tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, hình thành trong suy nghĩ và thói quen của người dân là đã uống rượu bia thì không lái xe, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Từ đó, dần hình thành một nét văn hóa trong tham gia giao thông.

Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cho thấy Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Tuy nhiên, sau khoảng hai năm thực hiện tuyên truyền, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, kể cả gửi thông báo về đơn vị công tác đối với cán bộ, đảng viên vi phạm để kiểm điểm, xử lý thì tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn còn diễn ra.

Nhiều tài xế say xỉn lái ô tô

Trong đêm 17-11, ông LHT (49 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lái ô tô 4 chỗ chở theo con nhỏ lưu thông trên đường Linh Đông, theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, TP Thủ Đức.

Khi vừa qua khỏi giao lộ đường ray xe lửa, ô tô ông T va chạm với xe máy của một nam thanh niên đang dừng dưới lòng đường để mua đồ ăn. Vụ việc khiến nam thanh niên bị trầy xước nhẹ, xe máy hư hỏng.

Điều đáng nói, ông T đã lái ô tô rời khỏi hiện trường, người dân phát hiện ông này có biểu hiện say xỉn nên chặn lại và trình báo công an.

Ông T say xỉn còn lái ô tô dẫn đến tai nạn. Ảnh: TS

Khi Công an phường Linh Đông có mặt, ông T không hợp tác còn chửi bới lực lượng chức năng. Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Thủ Đức cũng đến hiện trường để di dời các phương tiện liên quan, đưa tài xế về công an phường làm việc.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông T vi phạm ở mức 1.131mg/lít khí thở (gần gấp 3 lần mức kịch khung). Ông T là nhân viên của một công ty và thừa nhận vừa nhậu xong, đang trên đường lái ô tô về thì xảy ra sự việc.

Cũng trong tối cùng ngày, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức phát hiện ông S có nồng độ cồn 0.137 mg/ lít khí thở khi đang lái ô tô trên địa bàn. Làm việc với công an, ông S cho biết đã nhậu vào sáng cùng ngày, đến tối vẫn có nồng độ cồn.

Hay trường hợp ô tô 4 chỗ biển số 52U-86… được người dân chặn lại do nghi ngờ tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn, tại đường Kinh Dương Vương, quận 6, cũng trong đêm 17-11.

Khi người dân tập trung đông, tài xế ngồi trong ghế lái thể hiện mình là người "có mối quan hệ rộng", mạo danh là người làm trong ngành công an, chửi người đi đường.

Đội CSGT Phú Lâm, Phòng CSGT Công an TP.HCM sau đó có mặt đưa tài xế và phương tiện về trụ sở làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy người này vi phạm ở mức 0,218 mg/l khí thở nên CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý.

Một trường hợp khác là ô tô biển số 76A -191… do VVT (32 tuổi) đã say xỉn còn chạy trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

Khi bị Đội CSGT - Trật tự Công an quận Bình Thạnh dừng xe, ông T tự xưng mình là nhà báo đang công tác tại một tạp chí có trụ sở ở quận Tân Bình và cháu của một người tên T để được CSGT bỏ qua. Ông T cũng thừa nhận mới đi sự kiện về và đã uống bia.

Khi bị CSGT đo nồng độ cồn, ông VVT mạo danh mình là nhà báo. Ảnh: TS

CSGT kiểm tra và ông T có nồng độ cồn 0.335 mg/lít khí thở, ông không ký vào biên bản vi phạm mà gọi xe công nghệ rời đi. CSGT đã tạm giữ ô tô ông T dưới sự chứng kiến của Công an phường để tiếp tục xử lý theo quy định.

Qua xác minh, ông T không phải là nhà báo, chỉ là một người làm nghề tự do ngụ tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức...

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT toàn TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp tài xế say xỉn khi tham gia giao thông.