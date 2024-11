Người say xỉn khi lái ô tô ở Bình Thạnh xưng nhà báo là mạo danh 19/11/2024 12:40

(PLO)- Người xưng nhà báo say xỉn khi lái ô tô, không ký vào biên bản khi CSGT xử phạt không phải là nhà báo.

Liên quan đến vụ người đàn ông tự xưng nhà báo lái xe ô tô trong tình trạng say xỉn, khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn xưng là nhà báo và không ký vào biên bản, theo xác minh của cơ quan chức năng, người này tên VTT (32 tuổi, ngụ đường 17, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức), làm nghề tự do, không phải là nhà báo..

CSGT kiểm tra nồng độ cồn và ông T vi phạm ở mức 0.335 mg/lít khí thở. Ảnh: CM

Trước đó, đêm 18-11, ông T bị Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh phát hiện say xỉn khi lái ô tô, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.335 mg/lít khí thở. Khi bị công an lập biên bản, ông T xưng là nhà báo đang công tác tại cơ quan báo chí có trụ sở tại quận Tân Bình và là cháu của một người tên L.

Tìm hiểu của PV, cơ quan báo chí mà ông T xưng đang làm việc là một một tạp chí, văn phòng đại điện tại quận Tân Bình, TP.HCM. Xác nhận với PLO, Trưởng văn phòng đại diện của đơn vị này, cho biết cơ quan không có nhà báo nào tên VVT. “Người này là giả mạo báo chí”, Trưởng văn phòng đại diện phụ trách trang khẳng định.

Trước đó, vào đêm 18-11, Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh tuần tra lưu động và lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Nguyễn Xí – Nơ Trang Long.

Xe ông T điều khiển bị CSGT niêm phong đưa về kho vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định. Ảnh: CM

Đến khoảng 21 giờ, tổ tuần tra phát hiện ông T lái ô tô biển số 76A – 191 có biểu hiện vi phạm nên dừng xe kiểm tra và ông này xưng là nhà báo, mới đi sự kiện về nên có uống bia và không ký chịu ký vào biên bản vi phạm. CSGT đã cẩu xe về kho vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.