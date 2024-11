Bình Dương: Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở góp phần ổn định ANTT ở địa phương 22/11/2024 15:31

Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức sơ kết 3 tháng về kết quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.



Đầu tháng 7-2024 các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đồng loạt cho ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Sau thời gian hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương hỗ trợ lực lượng công an tuần tra đảm bảo ANTT.

Hỗ trợ tốt lực lượng công an, đảm bảo ANTT

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó dân phòng PCCC nên nhanh chóng nắm vững quy định về chức năng, nhiệm vụ cũng như nghiệp vụ trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phát huy vai trò phòng ngừa, phát hiện các loại tội phạm.

Lực lượng này, đã hỗ trợ lực lượng công an, nắm tình hình về an ninh, trật tự. Đồng thời, cùng lực lượng công an tuần tra thường xuyên khép kín địa bàn đảm bảo ANTT, an toàn giao thông.

Đặc biệt, phòng ngừa và phát hiện sớm, xử lý kịp thời các biểu hiện và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các tổ bảo vệ ANTT đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ lực lượng công an cấp xã nắm tình hình ở địa bàn cơ sở, nhất là tình hình vi phạm pháp luật về ANTT, an toàn giao thông tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách thông qua nguồn tin của người dân, phương tiện thông tin đại chúng.

Sau thời gian hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp cho lực lượng công an cấp xã 1.048 tin báo liên quan đến tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, hỗ trợ giải quyết 430 vụ việc thông qua tin báo.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương hỗ trợ lực lượng công an tuyên truyền cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn cho biết thêm, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, còn hỗ trợ rất lớn trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Lực lượng này đã phối hợp cùng công an các địa phương tuần tra, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách 12.989 cuộc.

Qua đó, phát hiện 6.784 vụ việc liên quan đến ANTT được phát hiện thông qua hoạt động tuần tra; tham gia 2501 lượt hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông; tham gia 907 cuộc bảo vệ ANTT.

Lực lượng nồng cốt tại cơ sở

Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, công an các địa phương đã mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho 1.083 học viên là tổ trưởng, tổ phó tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Công an các địa phương đã mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho 1.083 học viên.

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được lực lượng công an cấp xã thường xuyên hướng dẫn và tự nghiên cứu, học hỏi trao dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền nhằm phục vụ tốt hơn nữa các mặt công tác tại cơ sở.

Ngoài ra, công an các địa phương cũng đang dần kiện toàn lực lượng. Đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị cho lực lượng này để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được tốt nhất.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian ngắn hoạt động cho thấy vai trò, hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng này đã phát huy được hiệu quả, hỗ trợ tích cực lực lượng công an. Từ đó, đã chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Tạo sự ổn định tại các địa phương góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương quan tâm hơn nữa đối với lực lượng này.

“Mọi vấn đề đều phát sinh tại cơ sở, vì thế lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở luôn là lực lượng đầu tiên xử lý, giải quyết. Xây dựng lực lượng này mạnh sẽ đảm bảo tốt tình hình ANTT tại các địa phương. Mới có 3 tháng thôi nhưng kết quả mang lại rất tốt, cho thấy vai trò của lực lượng này rất quan trọng. Vì vậy, chúng ta phải trân trọng quan tâm phát huy tốt hơn nữa”, đại tá Đẹp nhấn mạnh.

Đại tá Đẹp đề nghị, các địa phương nào chưa tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này thì phải tập huấn ngay. Các địa phương cần quan tâm hơn nữa để lực lượng bảo vệ ANTT phát huy tốt vai trò của mình.

Đặc biệt, phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu về lực lượng này. Từ đó, người dân sẽ phối hợp tốt, phát huy tốt vai trò và hiệu quả của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.