Bình Dương có hơn 4.000 thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 01/07/2024 12:44

(PLO)- Bình Dương được Bộ Công an chọn làm điểm lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Sáng 1-7, cùng với các địa phương trong cả nước, Bình Dương tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.



Bình Dương là một trong 12 địa phương được Bộ Công an chọn làm điểm để tổ chức lễ ra mắt. Tại Bình Dương, TP Tân Uyên đã được chọn là địa phương làm lễ ra mắt.

TP Tân Uyên đã thành lập 12 tổ với 590 thành viên tại các ấp, khu phố thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn với tên gọi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Toàn tỉnh Bình Dương thành lập 587 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với hơn 4.000 thành viên.

Theo đó, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc xã được bố trí từ ba đến năm thành viên; trên địa bàn thuộc phường, thị trấn được bố trí từ năm đến chín thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết Bình Dương là địa phương sớm ban hành Nghị quyết quy định về tiêu chí và Đề án thành lập, chế độ chính sách và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

“Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Hỗ trợ tốt cho lực lượng công an cấp xã, phường trong việc bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” - ông Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Bình Dương cũng mong muốn chính quyền từng địa phương quan tâm, giám sát, giúp đỡ lực lượng này cùng phối hợp với lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

12 địa phương được Bộ Công an chọn làm điểm gồm Bình Dương, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau, Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa Trước đó, ngày 28-11-2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Đây là lực lượng được thống nhất từ nhiều lực lượng ở các địa phương trước đây như công an xã bán chuyên trách, dân phố, dân phòng…, khi ra đời đã thống nhất về trang phục, công cụ hỗ trợ, chế độ chính sách… Sau khi thống nhất về một mối, các địa phương chỉ có Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Điều này giúp đảm bảo tính thống nhất, không còn chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng như trước đây.

Một số hình ảnh buổi lễ ra mắt:

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở diễu hành ra mắt.

Tại buổi lễ, các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tham gia diễn tập các tình huống giả định tại cơ sở. Trong ảnh: Các thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự vận động, giải thích một người chồng đang bạo hành vợ.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cùng lực lượng công an khống chế các đối tượng quá khích trên đường phố.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tham gia bảo vệ hiện trường để lực lượng công an khám nghiệm.