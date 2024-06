TP.HCM: Mức hỗ trợ cho thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thấp nhất là 6 triệu đồng 22/06/2024 11:40

Ngày 22-6, HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề).

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là HĐND TP sẽ xem xét các tờ trình liên quan đến hoạt động, mức bồi dưỡng của tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Qua thảo luận, các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM; Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

1 thành viên của tổ phụ trách tối đa 900 nhân khẩu

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trình bày tờ trình về xây dựng nghị quyết ban hành Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trình bày tờ trình. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế của vùng và cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển,TP.HCM đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ áp lực gia tăng dân số cơ học cao tại các địa phương, nhất là địa bàn có tốc độ đô thị hoá cao, đặc điểm địa bàn diễn biến khá phức tạp.

Theo số liệu thống kê, năm 2023, TP.HCM có gần 9,6 triệu người, chiếm hơn 9,6% dân số cả nước; trên địa bàn 312 phường, xã hiện có 4.861 khu phố, ấp. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải sớm có nghị quyết về đề án xây dựng bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

UBND TP.HCM đề xuất mỗi khu phố, ấp sẽ thành lập một tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Một thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ phụ trách tối đa 900 nhân khẩu.

Đối với các khu phố, ấp có quy mô nhân khẩu 2.700 nhân khẩu được bố trí ba thành viên, gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó, 1 tổ viên.

Trường hợp khu phố, ấp có trên 2.700 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên và cứ 900 nhân khẩu tăng thêm được bố trí thêm 1 tổ viên.

Với đề xuất này, trên địa bàn TP.HCM sẽ thành lập 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với tối đa 15.031 thành viên.

Qua rà soát, hiện có 8.344 người mong muốn tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đối chiếu với số thành viên tối đa để đảm bảo 3 người/tổ là 15.031 thành viên thì con số trên chưa đạt.

Do đó, UBND TP.HCM đề xuất sau khi bố trí tổ trưởng, tổ phó của Tổ theo quy định nhưng chưa đảm bảo số lượng hoặc những trường hợp đang giữ chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng không đảm bảo sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó thì công an cấp xã đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp ưu tiên xem xét, quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó tổ này là những đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban, tổ trưởng, tổ phó Tổ bảo vệ an ninh dân phố hoặc công an xã bán chuyên trách có nhiều kinh nghiệm, có uy tín, đã được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ.

Mức hỗ trợ cho thành viên của tổ

UBND TP.HCM cũng đồng thời đưa ra mức bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng này.

Theo đó, tổ trưởng được hỗ trợ 6,5 triệu đồng/người/tháng; tổ phó 6,3 triệu đồng/người/tháng; tổ viên 6 triệu đồng/người/tháng.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng; hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hằng năm. Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ được bồi dưỡng 600.000 đồng/người/ngày.

UBND TP cũng đề xuất chế độ bồi dưỡng 60.000 đồng/người/đêm (không quá 10 đêm/người/tháng) khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, lễ, tết được bồi dưỡng 600.000 đồng/người/ngày.

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ thì được hỗ trợ về chi phí khám bệnh, chữa bệnh, được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị chết khi làm nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất 1 lần bằng 3 lần mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng; trợ cấp tiền mai táng phí là 18.000.000 đồng/ trường hợp. Mức hỗ trợ được đề xuất trên cơ sở tương ứng mức chi theo quy định tại Luật BHXH, BHYT.

Theo đó, các Nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 tới đây.