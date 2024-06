HĐND TP.HCM xem xét mức hỗ trợ cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở 22/06/2024 10:34

Sáng 22-6, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến dự cuộc họp sáng nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Quy hoạch tạo tiền đề cho trung tâm tài chính TP.HCM

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ quyết định hai nội dung quan trọng của TP.

Đó là về báo cáo lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các Nghị quyết liên quan việc xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM, cũng như quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, việc báo cáo lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là nội dung có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch khác. Đây cũng là định hướng để TP chỉ đạo quản lý, điều hành quá trình phát triển TP, là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn cho TP.

"Việc lập quy hoạch đô thị là yếu tố then chốt để định hướng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quy hoạch lần này góp phần tạo tiền đề để TP.HCM trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"- bà Nguyễn Thị Lệ cho hay.

Hỗ trợ toàn diện cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bà Lệ nói sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 năm nay.

Do vậy, việc thông qua Nghị quyết ban hành đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM và Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM sẽ góp phần củng cố lực lượng kịp thời, tạo cơ sở pháp lý nhằm tạo ra một cơ chế hỗ trợ toàn diện, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, từ việc đào tạo, trang bị phương tiện đến các chính sách đãi ngộ.

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP.HCM quyết định hai nội dung quan trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng, điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của TP.

Đồng thời, kỳ họp này cũng thực hiện công tác nhân sự theo quy định.