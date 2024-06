Bến Tre: Chuẩn bị ra mắt 953 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 29/06/2024 12:53

(PLO)- Tại Bến Tre có 2.930 thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 953 ấp, khu phố trên địa bàn và thành viên tham gia sẽ nhận mức hỗ trợ hàng tháng từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng.

Ngày 1-7 tới đây, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Cùng với cả nước, trong ngày 1-7, tỉnh Bến Tre sẽ đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ ra mắt lực lượng này chính thức bắt tay ngay vào hoạt động.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được thành lập theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6.

Công an tỉnh Bến Tre tổ chức tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. (Ảnh: Công an Bến Tre)

Thực hiện Luật này, sau khi HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ANTT; mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định thành lập 953 tổ bảo vệ ANTT cơ sở, với 2.930 thành viên tham gia.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng gồm: Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng và Đội phó Đội dân phòng.

Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội và vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật…

Hình ảnh tại buổi tổng duyệt chuẩn bị cho chương trình lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở. Ảnh: (Công an Bến Tre)

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bến Tre, người tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ được nhận mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng như sau: Tổ trưởng: 2,2 triệu đồng/người/tháng; tổ phó 2 triệu đồng/người/tháng; tổ viên 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Cạnh đó, người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế hàng năm; hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Ngoài ra, hàng năm, ngân sách địa phương cũng sẽ chi hỗ trợ các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở sửa chữa phương tiện, thiết bị thuộc danh mục được trang bị theo quy định pháp luật khi bị hư, hỏng không quá 2.000.000 đồng/Tổ/năm và chi trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…

Để chuẩn bị cho lễ ra mắt vào ngày 1-7, trước đó vào sáng 27-6, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng tham gia buổi tổng duyệt có 69 tổ, với 221 thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của TP Bến Tre, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC & CNCH... và Công an TP Bến Tre. Và TP Bến Tre được chọn làm điểm tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh.