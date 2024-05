Cần Thơ chuẩn bị chu đáo để thực hiện Luật Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 08/05/2024 14:51

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định cần chi đúng, tiết kiệm nhưng không để sót chính sách đối với các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó mức đề xuất phải bằng hoặc cao hơn quy định...

Ngày 8-5, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cùng lãnh đạo Công an TP đã có buổi làm việc với Công an quận Ninh Kiều về công tác chuẩn bị thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với Công an quận Ninh Kiều về công tác chuẩn bị thực hiện Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: HD

Mức hỗ trợ chưa tương xứng

Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết trên địa bàn hiện có 71 đội dân phòng với 684 người; lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) có 11 Ban, 74 tổ với tổng lực lượng là 370 người. Trung bình mỗi tổ BVDP có 3-7 người.

Thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phối hợp, làm tốt công tác an ninh chính trị, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2023, lực lượng BVDP phối hợp ra quân tuần tra kiểm soát 10.640 lượt người tham gia; nhắc nhở 3.175 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, quá giờ quy định. Đồng thời, phối hợp tổ chức 945 buổi tuyên truyền phòng ngừa các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; vận động hai người bị truy nã ra đầu thú...

Lực lượng Công an TP Cần Thơ có vai trò nòng cốt trong công tác chuẩn bị thực hiện Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Tuy nhiên, hiện một số địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư, chăm lo về tinh thần và vật chất cho lực lượng BVDP, dân phòng mà chủ yếu giao cho Công an quản lý, điều hành; nơi làm việc của lực lượng này cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đa số lực lượng là người lớn tuổi chưa đáp ứng được một số yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đảm bảo ANTT (tuần tra ban đêm, truy bắt tội phạm...)

Bên cạnh đó mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho lực lượng BVDP, dân phòng chỉ ở mức từ 0.4 đến 0.8/tháng tùy theo từng vị trí. Mức này thực tế là rất thấp, chưa tương xứng với mức độ, khối lượng công việc mà họ đảm nhiệm.

Để thực hiện có hiệu quả Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an quận Ninh Kiều kiến nghị tuyển lại 100% lực lượng đang thuộc biên chế của lực lượng BVDP và đội trưởng, đội phó dân phòng có nguyện vọng tham gia lực lượng ANTT ở cơ sở.

Cùng đó, cần quan tâm chế độ, chính sách, nâng mức hỗ trợ kinh phí hàng tháng, BHYT, BHTN đối với lực lượng này cho bằng hoặc cao hơn lực lượng dân quân tự vệ hiện nay được hưởng...

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đánh giá cao sự chủ động, chu đáo của lực lượng Công an TP.

Đề xuất chính sách bằng hoặc cao hơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Công an TP trong tham mưu cho các cơ quan chức năng TP chuẩn bị khá chu đáo các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Ông Hiểu cho biết trong kỳ họp giữa năm này HĐND TP sẽ đưa ra hai nghị quyết. Thứ nhất là nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT.

Thứ hai là nghị quyết quy định về mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Công an quận Ninh Kiều phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố phát tờ rơi, vận động người dân tham gia phòng ngừa tội phạm

Sau đó, các địa phương sẽ có quyết định thành lập lực lượng ở từng địa phương với tiêu chí, số lượng cụ thể. Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị Công an TP Cần Thơ phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức rà soát, tham mưu đề xuất số lượng cụ thể, hướng dẫn trình tự thủ tục, lựa chọn người tham gia.

“Chúng ta thực hiện chi đúng, tiết kiệm tuy nhiên không để sót chính sách nào của anh em, mức đề xuất phải bằng hoặc cao hơn quy định" - ông Hiểu nói và nhìn nhận vai trò quan trọng của lực lượng này trong việc thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tham gia tuần tra canh gác cùng các lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

"Chúng ta làm tốt công tác ANTT ở cơ sở thì sẽ giúp hạn chế tối đa các vụ án” - phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nói thêm.