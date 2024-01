Công an TP Cần Thơ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu

(PLO)- Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, Công an TP Cần Thơ đã chủ động nắm chặt tình hình từ cơ sở, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

Chiều 8-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, 2023 Công an TP đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện các loại tội phạm, triển khai thực hiện quyết liệt 6 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo các chuyên đề, lĩnh vực để giải quyết những vấn đề phức tạp, không để hình thành tụ điểm phức tạp, “điểm nóng” về tội phạm…

Cạnh đó, Công an TP đã thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ trong đề án đề ra; hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đạt được trong năm 2023.

Theo Thứ trưởng, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP Cần Thơ vừa qua được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an TP Cần Thơ đã chủ động nắm chặt tình hình từ cơ sở, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Thứ trưởng lưu ý, thời gian tới, tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh chính trị của lực lượng công an nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Công an TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Công an TP Cần Thơ cần bám sát các nhiệm vụ, công tác trọng tâm đã đề ra cho năm 2024; bám sát mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược; Nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu, đề ra các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội TP.

Ông cũng yêu cầu Công an TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng; đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm; kiểm soát tốt các nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở để góp phần làm giảm tội phạm bền vững, lâu dài; Tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã…

Cử tri Cần Thơ mong sớm thực hiện dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô (PLO)- UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành liên quan có báo cáo giải quyết ý kiến cử tri trước ngày 30-1, trong đó có nội dung sớm thực hiện dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô.

N.NAM