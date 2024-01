Cần Thơ: Tổng giao dịch bất động sản trong năm 2023 giảm 1/3 so với năm 2022

(PLO)- Tổng số lượng giao dịch bất động sản tại Cần Thơ trong năm 2023 giảm 33,2% (khoảng 1/3) so với năm 2022, trong đó đất nền và nhà ở riêng lẻ giảm nhưng căn hộ chung cư lại tăng nhẹ.

Ngày 8-1, UBND TP Cần Thơ có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về thực hiện việc công bố thông tin quý IV và cả năm 2023 về nhà ở và thị trường bất động sản.

Lượng giao dịch bất động sản ở Cần Thơ năm 2023 giảm 1/3 so với năm 2022. Ảnh minh họa: NHẪN NAM

Quý IV có khởi sắc nhẹ

Theo đó, về tình hình chung của thị trường bất động sản tại Cần Thơ, báo cáo cho biết trong quý IV-2023 không có dự án được phê duyệt chấp thuận đầu tư.

Có một dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 lô G2, lô H3 thuộc dự án Khu dân cư Nam Long 2 lô 9A khu đô thị mới Nam Cần Thơ với 919 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Về lượng giao dịch bất động sản, trong quý IV phát sinh 1.155 giao dịch đất nền, 613 giao dịch nhà riêng lẻ; 66 giao dịch chung cư. Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng bất động sản là hơn 2.248 tỉ. Tổng số thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản là gần 37 tỉ đồng.

Như vậy, tổng lượng giao dịch bất động sản quý IV đạt 1.834 giao dịch, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Các giao dịch về đất nền và nhà ở riêng lẻ giảm so với cùng kỳ quý IV-2022, riêng với căn hộ chung cư tăng 74%, đạt 66 căn so với 38 căn năm 2022.

Lượng giao dịch trong quý IV-2023 có tăng so với quý III, tuy nhiên số lượng tăng không đáng kể, chỉ cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực trong việc giao dịch tăng.

Cả năm không có dự án mới

Tính chung trong năm 2023 không có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; có năm dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai gồm ba dự án nhà ở thương mại và hai dự án chung cư nhà ở xã hội.

Trong cả năm 2023 phát sinh giao dịch bất động sản về đất nền có 4.688 nền; nhà ở riêng lẻ có 2.148 căn và căn hộ chung cư có 1.302 căn.

Tổng lượng giao dịch trong năm 2023 giảm 33,2% so với năm 2022, trong đó đất nền và nhà ở riêng lẻ đều giảm chỉ có phân khúc căn hộ tăng nhẹ.

Lượng giao dịch chung cư tăng cho thấy nhu cầu về nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn cao hơn so với nhu cầu về đất nền và căn hộ riêng lẻ.

Theo báo cáo, lượng giao dịch giảm phản ánh tình hình thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Thời điểm hiện tại, Ngân hàng nhà nước có những động thái giảm lãi suất điều hành, tuy nhiên, ngành bất động sản vẫn gặp một số vướng mắc nhất định về cả pháp lý và nguồn vốn.

Có 1 hồ sơ đăng ký vay vốn gói 120.000 tỉ Về thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỉ cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, đến nay, Cần Thơ chỉ có một hồ sơ đăng ký vay vốn để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, qua rà soát thành phần hồ sơ và đối chiếu với hướng dẫn của Bộ Xây dựng, TP Cần Thơ đánh giá tạm thời chưa thể công bố dự án nêu trên đáp ứng đủ điều kiện được vay ưu đãi hay không do chủ đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ được duyệt. Chủ đầu tư chưa củng cố năng lực về tài chính, TP cũng chưa xem xét gia hạn tiến độ dự án. Trường hợp sau khi rà soát thực tế, xác định dự án không còn tính khả thi, TP Cần Thơ sẽ thu hồi chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

