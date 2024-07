Công an TP Thủ Đức tuyển dụng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở 02/07/2024 14:15

Ngày 2-7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tuyển dụng công dân từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi để tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Qua đó, công dân từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khoẻ thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Công dân tham gia dự tuyển phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt. Đồng thời bản thân và gia đình phải chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công dân không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính.

TP.HCM hiện đang có 4.861 tổ bảo vệ an ninh trật tự và 15.031 thành viên. Ảnh: NT

Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa án tích, đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính Theo quy định của pháp luật.

Về trình độ văn hóa, công dân có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, về điều kiện cư trú, công dân phải đang thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Công dân phải có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Riêng công dân đã có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, công dân am hiểu về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam sẽ được ưu tiên tuyển chọn.

Công an TP Thủ Đức thông báo nhiệm vụ của lực lượng này là phải hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội và vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở

Ngoài ra, sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Khi tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, công dân sẽ được hỗ trợ 6,5 triệu đồng/người/tháng đối với tổ trưởng và 6,3 triệu đồng/người/tháng đối với tổ phó. Riêng tổ viên là 6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, công an sẽ được hỗ trợ 100% số tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hàng năm, được trang bị trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ…

Theo Công an TP Thủ Đức, thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 28-6.2024 tại trụ sở Công an phường nơi công dân cư trú.

Theo Công an TP Thủ Đức, việc tuyển dụng này căn cứ Luật số 30/2023/QH15 của Quốc hội quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.