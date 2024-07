Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại TP.HCM 01/07/2024 10:01

Hôm nay, cả nước ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (ANTT). Tại TP.HCM, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ ra mắt Lực lượng này.

Tham dự còn có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo UBND, công an các tỉnh, thành…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng đây sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ và là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để mẫu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để chỉ đạo lực lượng công an với vai trò nòng cốt phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai đầy đủ, thống nhất, bao quát và bám sát hết địa bàn cơ sở.

Quan tâm xây dựng, bố trí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện đảm bảo hoạt động và chế độ chính sách cho lực lượng này.

Huy động cả hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền, tạo sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương.

Thường xuyên quan tâm tới việc tuyển chọn, chăm lo, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đặc biệt là cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã.

Cần quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm về an ninh trật tự liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không để phần tử xấu xuyên tạc, kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự, xói mòn niềm tin của nhân dân...