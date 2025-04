Người đàn ông bịa đặt thông tin 'công an thu thêm tiền của con bạc rồi cho về' 05/04/2025 13:35

(PLO)- Sau khi bị mời lên làm việc, người đàn ông đăng thông tin "công an thu thêm tiền của con bạc rồi cho về" đã thừa nhận sai và do tự bịa ra để có tương tác.

Ngày 5-4, Công an xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, đã làm việc với anh HMT (39 tuổi, trú xã Diễn Thọ) để làm rõ về hành vi anh này đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Công an làm việc với anh HMT.

Ngày 31-3, anh T dùng Facebook cá nhân để vào một nhóm đăng tải thông tin về công an bắt một vụ đánh bạc trên địa bàn. Anh T cũng viết, khi công an đưa người và tang vật về trụ sở công an xã, thu thêm mỗi người 1,5 triệu đồng rồi cho về coi như xong, không có chuyện gì.

Anh T cũng viết: "Không biết tiền thu giữa chiếu bạc và từng cá nhân phải đưa thêm cho công an đó sẽ đưa về đâu?". Sau đó, bài viết của anh T đã gỡ, xóa khỏi nhóm Facebook nêu trên.

Quá trình làm việc với Công an xã Diễn Thọ, anh T thừa nhận thông tin công an thu thêm tiền của con bạc rồi cho về là sai sự thật. Thông tin này do anh T tự nghĩ ra rồi tự đăng lên mạng xã hội nhằm kiếm like, bình luận tương tác.

Người này đã hứa từ nay không tự nghĩ, tự đăng thông tin sai sự thật nữa.

Hiện Công an xã Diễn Thọ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý anh T.