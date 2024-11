Clip Bộ Công an khám xét nhà riêng, nơi làm việc của Viện Trưởng Viện y học dân tộc TP.HCM 22/11/2024 14:27

Ghi nhận, vào khoảng 11 giờ hơn, một xe biển xanh 80A xuất hiện tại chung cư trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 8, quận Phú Nhuận).

Khoảng bốn cán bộ công an mặc sắc phục đi vào tòa nhà, thực hiện việc khám xét tại căn hộ của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM.

Sau đó chừng 10 phút, xe biển xanh nói trên đi vào trụ sở Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Trỗi, cách căn hộ chung cư của ông Lộc chừng trăm mét.

Bộ Công an khám xét nhà riêng, nơi làm việc của Viện Trưởng Viện y học dân tộc TP.HCM, trưa 22-11. Ảnh: Phạm Hải

Ghi nhận bên trong có hai xe biển xanh, nhiều cán bộ công an, viện kiểm sát mặc sắc phục vào làm việc.

Xe biển xanh chở các cán bộ công an rời khỏi chung cư vào trưa cùng ngày. Ảnh: Phạm Hải

Sau đó khoảng ít phút, hai xe biển xanh cùng các cán bộ mặc sắc phục công an và viện kiểm sát rời đi. Theo ghi nhận ở bên ngoài, việc khám xét tại nhà riêng và nơi làm việc của ông Lộc diễn ra trong khoảng thời gian chừng 30 phút.

Công an, viện kiểm sát có mặt tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh: Phạm Hải

Như đã đưa tin, ngày 22-11, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét với chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM tại căn hộ ở chung cư trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 8, quận Phú Nhuận) và nơi làm việc là Viện Y dược học dân tộc TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

Theo ghi nhận của PV, việc khám xét cả nơi ở và nơi làm việc của ông Lộc diễn ra trong thời gian khoảng 30 phút. Ảnh: Phạm Hải

Đây là động thái được đưa ra sau khi cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi tháng 10-2023 của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 6-7-2024 của Cơ quan An ninh điều tra.