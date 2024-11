Người thân ngóng tin 2 nạn nhân trong vụ xe chở rác rơi xuống sông 21/11/2024 16:31

Sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân trong vụ xe chở rác rơi xuống sông khi qua cầu Bình Thành (TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Chiều cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sáng cùng ngày, anh Tôn Thất Tín (27 tuổi, ở Thủy Vân) điều khiển xe rác chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh (58 tuổi, ở phường Phường Đúc, TP Huế) lưu thông theo đường tỉnh lộ 12D từ hướng QL49 - UBND xã Bình Thành.

Người thân ngóng tin 2 nạn nhân trong vụ xe chở rác rơi xuống sông.

Vào khoảng 7 giờ 15 phút, khi anh Tín điều khiển chiếc xe chạy đến khu vực cầu treo Bình Thành thì bất ngờ va vào lan can cầu, rơi xuống sông.

Thời điểm này, nhiều người chứng kiến vụ việc cho rằng cả 2 nạn nhân sau khi rơi cùng xe xuống sông thì đã rời khỏi xe và bị dòng nước cuốn trôi khoảng 200m mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Từ sáng đến nay, dọc hai bên bờ sông Hữu Trạch, thượng nguồn của sông Hương rất đông người dân trong đó nhiều người thân của hai nạn nhân có mặt để theo dõi cuộc tìm kiếm, tất cả đều mong muốn có một "phép màu" xảy ra.

Người dân theo dõi cuộc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Thất thần đứng bên bàn thờ tạm được lập bên bờ sông, ông Xuân (62 tuổi, người bác ruột của anh Tín) cho biết ông nhận được tin cháu mình gặp nạn nên tức tốc từ nhà chạy lên để trông ngóng tin tức.

Theo ông Xuân thì, Tín lập gia đình được khoảng 5 năm nhưng đến bây giờ vợ chồng mới sắp sửa đón đứa con đầu lòng. Điều kiện gia đình khá vất vả nhưng Tín rất chăm chỉ làm việc, yêu thương mẹ già và vợ.

"Bây giờ xảy ra việc như vậy, chỉ cầu mong có phép màu cho cháu bình an để trở về với gia đình", ông Xuân nói.

Người vợ của anh Tín sáng cùng ngày cũng có mặt tại hiện trường, ôm mặt khóc nức nở đợi tin chồng khiến nhiều người có mặt tại hiện trường cũng sụt sùi vì thương xót.

Đến 16 giờ chiều nay, song song với việc mở rộng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng tiến hành mở đường đưa xe cẩu tiếp cận với bờ sông để trục vớt chiếc xe chở rác.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phụ trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm, điều tra làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế cho biết, 2 nạn nhân trong vụ việc là công nhân thuộc Xí nghiệp môi trường Bắc sông Hương. Trong đó anh Tín vào làm 7 năm nay và ông Thanh vào làm được 18 năm.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường động viên gia đình nạn nhân và lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.