Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn súng, đạn, hung khí...

(PLO)- Công an ập vào nhiều địa điểm phát hiện số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Ngày 7-11, Công an TP.HCM tạm giữ Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi); Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, ngụ quận 12); Nguyễn Quang Huy (25 tuổi); Phan Văn Trí (26 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra vì liên quan đường dây chuyên mua bán vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng đạn, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Trước đó, Công an TP.HCM thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức, TP.HCM triển khai nhiều biện pháp nhằm trấn áp mạnh tội phạm đường phố, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn của các nhóm thanh thiếu niên.

Qua đó, công an phát hiện nhóm trên có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Gò Vấp, quận 12 cùng một số đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, thu giữ gần 150 khẩu súng, 250 viên đạn các loại; hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.

Bước đầu, công an xác định nhóm này sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, mua bán, trao đổi. Khi có khách, thì một trong các thành viên yêu cầu đặt cọc trước rồi giao hàng sau. Việc điều tra gặp không ít khó khăn vì những người này không lộ mặt.

Theo Công an TP.HCM, thời gian tới sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm với các hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

NGUYỄN TÂN