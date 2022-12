Công an Đồng Nai phá đường dây ma túy, thu giữ 18.000 viên thuốc lắc và nhiều súng đạn

(PLO)- Công an Đồng Nai triệt phá đường dây ma túy thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 26 gói ma túy đá, 6 khẩu súng, 63 viên đạn.

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự sáu nghi can trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, ngày 24-12, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các mũi trinh sát đồng loạt bắt giữ những nghi can trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở các địa điểm khác nhau.

Các trinh sát bắt giữ Trần Duy Thắng (26 tuổi, quê Ninh Thuận) ở khu phố Vườn Dừa, thuộc phường Phước Tân, TP Biên Hòa đang vận giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp bằng ô tô. Qua khám xét công an còn thu giữ một khẩu súng, năm viên đạn.

Mở rộng điều tra công an khám xét chỗ ở của Thắng thu giữ hai gói ma túy tổng hợp, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 5 khẩu súng, 58 viên đạn, 8 vỏ đạn, hai ổ xoay tiếp đạn, một bộ dụng cụ chế tạo súng, đồng thời bắt khẩn cấp Trương Yến Nhi (22 tuổi, bạn gái của Thắng).

Cùng thời điểm này, các lực lượng trinh sát bắt Ngô Mạnh Hoàng (28 tuổi, quê Nghệ An, hiện ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) là người bán ma túy cho Thắng. Khám xét nơi ở của Hoàng công an thu phát hiện một thùng xốp bên trong chứa 17.000 ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, công an bắt giữ Trần Long Hồ, Nguyễn Tấn Dũng (ngụ huyện Long Thành) và Lê Thị Kim Dung (quê An Giang). Khám xét người các nghi can công an thu giữ tổng 19 gói ma túy tổng mua từ Trần Duy Thắng.

Như vậy, công an cũng đã thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 26 gói ma túy đá, sáu khẩu súng, 63 viên đạn, số tiền hơn 17 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác từ đường dây ma túy này.

VŨ HỘI