Bắt đối tượng giật điện thoại cô gái ngoại quốc

(PLO)- Đang ngồi trên xe ôm, cô gái người Nga bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát giật điện thoại.

Ngày 25-12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Nhật Trường An (SN 2002, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

An là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của một cô gái người Nga khi nạn nhân đang ngồi trên xe ôm ở phường 25.

Điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, An điều khiển xe máy chạy quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để tìm nạn nhân sơ hở hòng ra tay giật tài sản.

Rạng sáng 3-12, An chạy xe đến một con đường ở phường 25 thì phát hiện chị SLA. (SN 1997, quốc tịch Nga) đang ngồi sau xe máy, trên tay cầm trên tay điện thoại iPhone 13 Pro. Thấy vậy, An áp sát nạn nhân rồi nhanh tay giật điện thoại của cô gái ngoại quốc rồi tăng ga xe tẩu thoát.

Sau đó, An mang bán chiếc điện thoại được 9 triệu đồng rồi dùng tiền đem đi tiêu xài.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ An ngay sau đó. Tại công an, An thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh cũng đã bắt giữ Nguyễn Đình Quốc Huy (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi cướp giật tài sản. Huy đã giật túi xách của bà LTN (SN 1958, ngụ quận Phú Nhuận) khiến bà N. té ngã, đập đầu xuống đường chấn thương trên đường Phan Xích Long, phường 3 vào rạng sáng 4-12.

