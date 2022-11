Công an Đồng Nai đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15-11, toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, huy động lực lượng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm để bảo đảm tuyệt đối an các sự kiện quan trọng đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Trọng tâm của đợt cao điểm là tấn công quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm cướp, lừa đảo, tội phạm giết người, triệt phá các tụ điểm đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các băng, nhóm thanh niên côn đồ....

Lực lượng công an các đơn vị chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm…

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tiếp tục phát huy hiệu quả các Tổ công tác 161, vận động toàn dân giao nộp về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Công an các đơn vị, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an tỉnh trong đợt cao điểm, những tấm gương dũng cảm tấn công tội phạm... tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm.

VŨ HỘI