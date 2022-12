Đi điều tiết giao thông, CSGT Bình Triệu kịp cứu một cô gái định nhảy cầu tự tử

(PLO)- Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Thái Hoàng Thành thuộc Đội CSGT Bình Triệu đã kịp thời ngăn cản một cô gái có ý định nhảy cầu Bình Phước 1.

Ngày 22-12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, cho biết vừa qua, một cán bộ thuộc Đội CSGT Bình Triệu đã kịp thời ngăn cản một phụ nữ leo qua lan can cầu Bình Phước để tự tử.

Theo đó, khoảng 17 giờ 20 ngày 21-12, nhận được thông tin trên tuyến Quốc lộ 1 khu vực trước số nhà 66, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Ðức lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nên Ban Chỉ huy Đội CSGT Bình Triệu phân công Đại úy Thái Hoàng Thành đến nắm tình hình, điều tiết phân luồng giao thông.

Khi đi đến khu vực cầu Bình Phước 1, Đại úy Thành quan sát thấy có một phụ nữ bỏ dép lại và đang di chuyển tới lan can cầu Bình Phước 1 với ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, Đại úy Thành đã dừng xe, nhanh chóng chạy tới kịp thời giữ được hai tay cô gái và kéo cô gái ra khỏi lan can cầu Bình Phước 1.

Khi đã đưa cô gái rời khỏi vị trí nguy hiểm, Đại úy Thành liền động viên, trấn an tinh thần để cô gái từ bỏ ý định tự tử, đồng thời bàn giao cô gái cho Công an phường An Phú Đông để làm rõ.

Tại công an, cô gái cho biết tên Trần Thị Đ (SN 1996, ngụ Bạc Liêu). Cô gái nói mình buồn chuyện tình cảm nên có ý định nhảy cầu tự tử.

NGUYỄN YÊN