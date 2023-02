CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông tại các chùa lớn

(PLO)- Tại các khu vực tập trung nhiều chùa lớn, lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường lực lượng nhằm phòng ngừa, giải tỏa kịp thời không để xảy ra ùn tắc.

Ngày 2-2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08), cho biết Phòng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào dịp Rằm tháng giêng.

Theo Phòng PC08, thời điểm Rằm tháng Giêng, lượng người tập trung về các chùa đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Phòng CSGT ĐB-ĐS đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình và tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường có các chùa, đền lớn nhằm phòng ngừa, giải tỏa kịp thời không để xảy ra ùn tắc.

Cùng đó là bố trí lực lượng thường xuyên quan sát tình hình giao thông trên địa bàn TP (đặc biệt trên các tuyến đường trọng điểm, giáp ranh với các tỉnh) để kịp thời phát hiện các điểm ùn tắc, sự cố giao thông trên đường để thông báo đến các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Tại khu vực trước cổng các chùa, đền, Phòng CSGT PC08 phối hợp với công an quận, huyện, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đảm đảm an ninh trật tự, TTATGT, hướng dẫn, bố trí nơi để xe, hướng dẫn người dân lưu thông trật tự, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, tại quận 5, Phòng CSGT đã trao đổi, nắm thông tin liên quan, xây dựng kế hoạch phối hợp Công an quận 5 làm tốt công tác bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt cho người dân tham gia các chương trình. Cùng đó, hỗ trợ Công an quận 5 trong công tác phân luồng giao thông, giảm tải áp lực giao thông trong khi các chương trình được tổ chức.

Phòng cũng phối hợp với Công an các quận, huyện, các Tổ Công tác 363, lực lượng Cảnh sát cơ động, lực lượng Thanh niên xung phong tăng cường công tác nắm tình hình trên các tuyến đường thường xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép để xây dựng phương án đấu tranh phòng chống và tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm.

Đồng thời cung cấp đường dây nóng để người dân có thể thông báo nhanh về tình trạng trên giúp lực lượng CSGT kịp thời huy động các lực lượng tuần tra, chốt chặn, chủ động giải tán khi các đối tượng mới tụ tập hoặc khi mới xuất hiện các tốp nhỏ chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… trên đường phố.

Phòng PC08 yêu cầu người dân phải tuân thủ theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng; dừng xe, đỗ xe đúng nơi quy định. Chấp chấp hành theo quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở thờ tự Phật giáo để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

