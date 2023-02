CSGT Củ Chi tuần tra khép kín trên các tuyến đường huyện

(PLO)- Đội CSGT-TT Công an huyện Củ Chi tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự trong thời gian Tết Quý Mão 2023.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, vừa cho biết trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng luôn có mặt thường xuyên trên các tuyến đường, đặc biệt tại những nơi diễn ra Hội hoa xuân và cửa ngõ giáp ranh các tỉnh. Trên địa bàn không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Vào các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT luôn đảm bảo tuần tra kiểm soát khép kín tại các tuyến đường theo các khung giờ. Trong đó, tập trung vào các khung giờ cao điểm, xử lý các nhóm lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, các lỗi vi phạm giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đảm bảo an ninh trật tự cho người dân tham gia vui xuân. Theo Đội CSGT-TT, từ ngày 19-1đến ngày 29-1 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 9 Tết), lực lượng CSGT-TT đã lập biên bản 290 trường hợp. Trong đó có 85 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 90 phương tiện, ra quyết định xử phạt gần 400 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 65 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện cũng được kéo giảm 50% về số vụ so với cùng kỳ. Theo lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, sau Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về qua địa phận Củ Chi đông, do đó, Đội CSGT-TT tiếp tục bố trí các tổ CSGT tại các cửa ngõ để điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân quay trở lại TP. Công an tạm giữ 1 xe tải chở pháo hoa từ Hà Nội vào TP.HCM (PLO)- Công an phát hiện, tạm giữ hàng chục thùng pháo hoa được một tài xế xe tải vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ. HOÀNG TUẤN