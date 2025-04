CSGT xử phạt 1 phụ nữ đi xe điện cân bằng trên cầu Khánh Hội 10/04/2025 16:43

(PLO)- Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính một phụ nữ có hành vi sử dụng bàn trượt (xe điện cân bằng) trên phần đường xe chạy.

Ngày 10-4, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính bà VTM (59 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi điều khiển xe điện cân bằng trên cầu Khánh Hội.

Bà VTM đi xe điện cân bằng trên cầu Khánh Hội. Ảnh: CA

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người phụ nữ đi xe điện cân bằng trên cầu Khánh Hội, hướng quận 1 đi quận 4.

Nắm được thông tin, Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng xác minh làm rõ.

Qua đó, xác định được người phụ nữ này là bà VTM (59 tuổi, ngụ quận 4). Ngay sau đó, Đội CSGT Bến Thành đã liên hệ mời bà M đến trụ sở đơn vị để giải quyết vụ việc.

Sau khi được xem lại clip, bà M xác nhận mình chính là người phụ nữ trong clip, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm sử dụng xe điện cân bằng trên phần đường xe chạy.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính bà VTM. Ảnh: CA

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính bà VTM với hành vi sử dụng bàn trượt (xe điện cân bằng) trên phần đường xe chạy.

Mức phạt tiền từ 200.000 - 250.000 đồng.

Tương tự trường hợp của bà VTM, trước đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng đã xử lý các trường hợp người tham gia giao thông sử dụng vali điện hoặc tổ chức chơi thể thao trên phần đường xe chạy.

Tại khoản 5 Điều 2 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định: “Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông đường bộ đi lại”.

Hiện nay, các loại thiết bị như vali điện, xe scooter (xe trượt điện), xe điện cân bằng, giày pa-tanh... không phải là phương tiện được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, không được Luật TTATGT đường bộ công nhận là phương tiện giao thông đường bộ, do đó không được phép sử dụng để tham gia giao thông.

Cũng theo PC08, các phương tiện này không có biển số, không đăng ký, không được kiểm định kỹ thuật, không có tín hiệu đèn hoặc gương chiếu hậu, những yếu tố bắt buộc để đảm bảo an toàn tối thiểu trên đường nên việc người dân điều khiển các thiết bị này tham gia giao thông trên đường tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến tai nạn giao thông.

PC08 Công an TP.HCM khuyến cáo để đảm bảo an toàn, khi sử dụng các thiết bị này người dân cần lưu ý: Chỉ sử dụng trong không gian công viên, khu vui chơi giải trí hoặc những nơi đã được cho phép; không được sử dụng để tham gia giao thông trên vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông.