Người giả xe ôm công nghệ để trộm xe đạp ở Bình Dương bị bắt 10/04/2025 12:24

Ngày 10-4, Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Trương Văn Tý (29 tuổi, HKTT tại Nghệ An) vì có hành vi trộm cắp tài sản.

Tý giả làm xe ôm công nghệ để đi trộm xe đạp. Ảnh: CA

Theo công an, khi đang đi tuần tra, Công an phường An Phú phát hiện Tý chạy xe máy có dấu hiệu làm mờ biển số xe. Tổ tuần tra đã kiểm tra hành chính đối với Tý. Qua kiểm tra phát hiện Tý dương tính với chất ma túy.

Bước đầu Tý khai nhận để có tiền chơi game và sử dụng ma túy nên thường xuyên mặc áo, đội nón xe ôm công nghệ, chạy xe máy giả đi giao hàng.

Khi thấy xe đạp của người dân không có ai trông coi thì trộm mang bán. Tý khai đã thực hiện 7 vụ trộm xe đạp tại TP Dĩ An và TP Thuận An.

Công an phường An Phú đã lập hồ sơ đưa Trương Văn Tý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý đối với hành vi trộm cắp tài sản.