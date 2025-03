Nam thanh niên trộm xe ôm công nghệ lãnh án 16/03/2025 09:32

TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Trí (25 tuổi; ngụ phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 23-7-2024, Trí từ Bình Dương về TP Cần Thơ thăm con. Đến chiều cùng ngày, Trí đặt xe ôm công nghệ để quay về Bình Dương, thỏa thuận giá 1 triệu đồng với tài xế Nguyễn Nhật D.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Trí. Ảnh: CTV

Hành trình diễn ra suôn sẻ cho đến khi cả hai dừng chân tại một quán cơm nằm trên Quốc lộ N2, thuộc địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, Long An.

Trí ăn xong trước, đưa tiền cho anh Duy trả rồi phát hiện chìa khóa xe vẫn cắm trên ổ nên nảy sinh ý định trộm xe đem bán. Nhận thấy cơ hội, Trí lập tức lên xe, đội mũ bảo hiểm, nổ máy phóng đi mà không ai kịp phản ứng.

Trí đã không chạy thẳng về Bình Dương mà đi vòng qua nhiều tuyến đường nhằm cắt đuôi những ai có thể truy đuổi.

Trên đường, Trí lên Facebook để tìm người mua chiếc xe vừa trộm được. Chỉ trong vài giờ, một người đã đồng ý mua chiếc xe với giá 3 triệu đồng (Kết luận định giá tài sản trong tố tụng xác định chiếc xe máy Trí trộm của anh D có giá trị 19 triệu đồng).

Bị cáo Phan Thanh Trí. Ảnh: CTV

Trưa hôm sau, Trí đến huyện Bình Chánh, TP.HCM, giao xe cho người mua, nhận tiền rồi bắt xe về Cần Thơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Trí không ngờ rằng, chỉ 2 ngày sau, vào chiều 25-7-2024, khi đang tiếp tục di chuyển về Bình Dương, tài xế Nguyễn Nhật D vô tình bắt gặp kẻ cắp xe máy của mình. Anh D lập tức trình báo công an.

Sau đó, Công an huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) phối hợp với Công an xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nhanh chóng truy vết và triệu tập Trí về làm việc. Trước những bằng chứng rõ ràng, Trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phan Thanh Trí đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn và cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trí mức án 1 năm 3 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.