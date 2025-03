Cơ quan điều tra được tổ chức lại như thế nào sau khi bỏ Công an cấp huyện?

Thông tư 11/2025 (thay thế cho Thông tư 56/2017) của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1-3 đã quy định lại về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ của cơ quan điều tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo quy định mới, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an gồm có bốn đơn vị: (1) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; (2) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cục cảnh sát hình sự); (3) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục cảnh sát kinh tế) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trong đó, một Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; một Thứ trưởng là Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; còn Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT là Phó Thủ trưởng Thường trực.

Về nhiệm vụ, quyền hạn thì Văn phòng Cơ quan CSĐT và Cục Cảnh sát hình sự tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự đã rõ cá nhân hoặc pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội phạm quy định tại các chương XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII và XXIV của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), trừ trường hợp thuộc thẩm quyền điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế.

Đối với Cục Cảnh sát kinh tế sẽ tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội phạm quy định tại Chương XVIII, Chương XIX, Chương XXIII, các điều từ Điều 174 đến Điều 180 Chương XVI (trong trường hợp đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế để phạm tội) và Điều 324 Chương XXI của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Còn Cục cảnh sát ma túy giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội phạm quy định tại Chương XX của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, cả bốn đơn vị này cũng có quyền hạn điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT do Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy để điều tra lại theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tương tự, ở cấp tỉnh thì Cơ quan CSĐT cũng được tổ chức gồm bốn đơn vị: Văn phòng Cơ quan CSĐT; Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh sẽ tiến hành điều tra vụ án hình sự về tội phạm quy định tại các chương từ Chương XIV đến Chương XXIV của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh, cấp huyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao và Cơ quan An ninh điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra án liên quan đến an ninh quốc gia

Đối với Cơ quan ANĐT cấp Bộ thì một thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lực lượng An ninh là Thủ trưởng Cơ quan ANĐT; Cục trưởng Cục ANĐT là Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan ANĐT; các Phó Cục trưởng Cục ANĐT là Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT.

Ở cấp tỉnh, một Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh phụ trách lực lượng An ninh là Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an cấp tỉnh. Trưởng phòng Phòng ANĐT là Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan ANĐT. Các Phó Trưởng phòng là Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT.

Cơ quan ANĐT sẽ tiến hành điều tra vụ án hình sự về tội phạm khác liên quan đến an ninh quốc gia hoặc để bảo đảm khách quan theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đối với những vụ án hình sự về tội phạm khác liên quan đến an ninh quốc gia hoặc để bảo đảm khách quan theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an thì Giám đốc Công an cấp tỉnh báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết định phân công Cơ quan ANĐT Công an cấp tỉnh tiến hành điều tra.