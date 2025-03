Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an (V03): Bộ Công an chủ trì sửa đổi, bổ sung 15 luật và pháp lệnh 08/03/2025 06:00

(PLO)- Bộ Công an đang rà soát, chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 15 luật, pháp lệnh, trong đó có Luật Công an nhân dân hiện hành.

Theo Nghị định 02/2025, nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có nhiều điểm mới, trong đó có việc sắp xếp mô hình công an từ bốn cấp thành ba cấp cũng như tiếp nhận 55 nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành.

Để tương thích với nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy mới, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an, cho hay Bộ đang tích cực triển khai xây dựng phương án, lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có việc sửa Luật Công an nhân dân...

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03). Ảnh: NGUYỄN VỮNG

Không còn Cơ quan điều tra công an cấp huyện

. Phóng viên: Với việc Bộ Công an không tổ chức Công an cấp huyện thì Cơ quan điều tra cấp huyện sẽ ra sao, thưa ông?

+ Thiếu tướng Phạm Công Nguyên: Thực hiện Kết luận 126/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương được xây dựng theo hướng tổ chức công an 3 cấp, không tổ chức công an cấp huyện.

Theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và của Bộ Công an, Cơ quan điều tra Công an cấp huyện thuộc Công an cấp huyện. Do đó, việc không tổ chức Công an cấp huyện đồng nghĩa với việc không tổ chức Cơ quan điều tra công an cấp huyện.

Để quy định vấn đề này, Bộ Công an đã phối hợp với VKSND Tối cao, TAND Tối cao ban hành Thông tư liên tịch 02/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Đồng thời, ban hành Thông tư 11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân (thay thế Thông tư 56/2017 của Bộ Công an).

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (X01), Bộ Công an, thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn trưởng công an xã khi không còn công an cấp huyện tại buổi họp báo của Bộ Công an, sáng 28-2. Clip: VỮNG NGUYỄN

. Nếu bỏ Cơ quan điều tra cấp huyện thì chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này sẽ được điều chỉnh như thế nào?

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh cũng đã được quy định cụ thể tại các văn bản nêu trên, theo đó nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra Công an cấp huyện sẽ chuyển cho Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh.

Bộ Công an cũng ban hành Hướng dẫn 11/HD-BCA-V03 ngày 27-2-2025 về việc thực hiện bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra ở công an cấp xã; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp xã.

Trong đó, điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh được bổ nhiệm hoặc bố trí ở công an cấp xã (biên chế cán bộ thuộc công an cấp xã). Việc này nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Từ đó, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc, vụ án hình sự ngay tại địa bàn cơ sở, giảm tải cho Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh.

Ngày 26-2, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ ký ban hành các Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Ảnh: BCA

Sửa Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015

. Bộ Công an có đặt ra vấn đề sửa Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 hay không, thưa ông?

+ Năm 2024, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sơ kết năm năm thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, trong đó đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập và không phù hợp với thực tiễn ở các Điều luật.

Từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an tổ chức lại hai cấp Cơ quan CSĐT Công an địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) thành một cấp là Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh. Do đó, tổ chức cơ quan điều tra hình sự có nhiều sự thay đổi, đặt ra yêu cầu cần thiết phải sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Ngày 22-10-2024, Bộ Công an đã có Công văn 3757/BCA-V03 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Hiện, Bộ Công an đang phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng kết toàn diện Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và xây dựng hồ sơ dự án Luật, trình cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 15 luật, pháp lệnh, trong đó có Luật Công an nhân dân. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 15 luật, pháp lệnh

. Vậy còn Luật Công an nhân dân thì sao, thưa ông?

+ Thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân, trong đó có nội dung chuyển một số nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành về Bộ Công an thực hiện, không tổ chức công an cấp huyện... Bộ Công an đã rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân.

Ngày 11-2-2025, Bộ Công an đã có báo cáo trình Thủ tướng về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát.

Cụ thể, Bộ Công an đã đề xuất Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 15 luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, bao gồm Luật Công an nhân dân.

Đến ngày 27-2, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long về xử lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý giao Bộ Công an rà soát, chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 15 luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì (trong đó có Luật Công an nhân dân) theo Nghị quyết 190/2025 và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện nay, Bộ Công an đang tích cực triển khai xây dựng phương án, lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có việc sửa Luật Công an nhân dân và dự kiến hoàn thành trước ngày 19-5.

. Xin cảm ơn ông.