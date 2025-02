Nhiệm vụ, quyền hạn trưởng công an xã khi không còn công an cấp huyện 28/02/2025 15:24

(PLO)- Khi không còn công an cấp huyện, trưởng công an cấp xã được giao thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Sáng 28-2, Bộ Công an tổ chức họp báo về việc triển khai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Theo đó trong lần sắp xếp, tinh gọn này, tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục giảm một cục trực thuộc Bộ Công an (hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh và Viện khoa học và công nghệ), 7 phòng, 694 công an cấp huyện (tương đương cấp phòng); giảm 5.916 đội thuộc công an cấp huyện.

Giao thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn cho trưởng công an xã

Tại họp báo, trước băn khoăn khi không còn tổ chức công an cấp huyện, việc phân công chức năng, nhiệm vụ đối với công an cấp xã sẽ như thế nào? Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã thông tin về cơ cấu, mô hình công an xã sau khi bỏ công an cấp huyện.

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, khi không tổ chức công an cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp huyện sẽ được điều chỉnh giao công an cấp xã, đồng thời công an cấp tỉnh không làm gián đoạn chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an địa phương.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh PHI HÙNG

Trong đó, trưởng công an cấp xã được giao thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn. Do đó, công tác sắp xếp, rà soát các trưởng công an cấp xã được căn cứ trên việc đánh giá tổng thể của các cán bộ, so sánh trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cùng cấp, để lựa chọn được cán bộ có phẩm chất, năng lực uy tín, trình độ, kinh nghiệm, sở trường, thành tích… nổi trội hơn.

Về nguyên tắc, cấp công an nào có điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ sẽ giao cho cấp đó đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công an cấp tỉnh chỉ giải quyết, hoàn thiện mọi tình hình về an ninh trật tự tại địa phương, công an cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Không khuyến khích nghỉ công tác trước hạn tuổi

Nói thêm về vấn đề này, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, khi không tổ chức công an cấp huyện thì toàn bộ 53 chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện, sẽ có một số chức năng, nhiệm vụ bàn giao thực hiện theo ngành dọc về công an cấp tỉnh, một số mảng quản lý hành chính và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... chuyển về công an cấp xã.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

"Đảm bảo mọi việc diễn ra bình thường, không đứt gẫy, không bỏ sót, không bỏ lọt; hiệu quả hơn và dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ hơn. Và chúng tôi thấy hướng này là đúng đắn", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Đến nay, Bộ Công an, công an địa phương đã hoàn thành các công việc để triển khai tổ chức bộ máy công an địa phương theo 2 cấp tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện và đi vào hoạt động kể từ ngày 1-3.

Công an các địa phương đã sắp xếp bố trí lại hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện; quá trình sắp xếp có hàng trăm các cán bộ là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, trưởng, phó trưởng công an cấp huyện không đủ tuổi tranh cử, hoặc không đủ tuổi công tác trọn nhiệm kỳ đã tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ.

Hơn 290 cán bộ là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; trưởng, phó trưởng công an cấp huyện bố trí giữ chức vụ thấp hơn, để thuận lợi cho việc tinh gọn bộ máy.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, việc thực hiện chế độ chính sách đối với số cán bộ này được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, Bộ Công an.

Phân tích rõ hơn về vấn đề tác động trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Bộ Công an coi trọng công tác chính trị tư tưởng - đây là vấn đề sống còn trong lực lượng vũ trang; việc sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện theo Điều lệnh Công an Nhân dân do sự chỉ đạo của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị. Bộ Công an thực hiện chính sách đối với cán bộ một cách thoả đáng, hiện nằm trong tầm kiểm soát, không có dư luận xấu.

Đối với các cán bộ cấp trưởng, sẽ lựa chọn những người được quy hoạch phó giám đốc, nếu những đơn vị nào có nhu cầu bổ nhiệm thì đồng ý bổ nhiệm theo cơ cấu tại chỗ, tuỳ từng địa phương; những cán bộ là trưởng phòng, trưởng huyện không đủ tuổi tham gia cấp uỷ theo quy định của Đảng, có nguyện vọng, nếu hợp lý sẽ giải quyết theo quy định, song không khuyến khích. Đồng thời, sẽ sắp xếp những cán bộ còn trẻ, còn độ tuổi, còn năng lực thay thế.

Đối với những cán bộ cấp phó sẽ chuyển về tỉnh theo hệ lực lượng, có thể tăng thêm số cấp phó ở tỉnh nhưng Bộ Chính trị đã đồng ý vượt cơ cấu trong 5 năm. Với cấp đội ở huyện, công tác ở hệ lực lượng nào thì về cấp tỉnh ở hệ lực lượng đó.

Còn cán bộ một phần về tỉnh, một phần tăng cường cho cấp xã, đảm bảo cơ cấu mỗi xã 12 cán bộ chiến sĩ hoặc hơn, tuỳ theo tính chất địa bàn và do Giám đốc Công an tỉnh tự cân đối để sắp xếp cho phù hợp.

"Có những trường hợp nguyện vọng cá nhân mà hợp lý thì vẫn giải quyết, nhưng Bộ Công an không khuyến khích anh em xin nghỉ công tác trước" - Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nói.