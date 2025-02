Công an TP Hà Nội không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1-3 27/02/2025 12:04

(PLO)- Đến nay, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành các điều kiện cho việc triển khai sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, không tổ chức công an cấp huyện và đi vào hoạt động kể từ ngày 1-3.

Sáng 27-2, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc công an thành phố về công tác cán bộ.

Theo báo cáo, đến nay Công an TP Hà Nội cơ bản đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ giai đoạn 2 của kế hoạch số 270, cũng như hoàn thành các điều kiện cho việc triển khai sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, không tổ chức Công an cấp huyện, đi vào hoạt động kể từ ngày 1-3.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương, của Công an thành phố về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời tổ chức gặp gỡ để nắm tâm tư, nguyện vọng đối với các Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện thuộc Công an thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, công an cấp huyện. Ảnh CA

Sau hội nghị, Công an thành phố nhận được đề nghị của 25 cán bộ cấp Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an cấp huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi, xin được bố trí giữ chức vụ thấp hơn; 8 cán bộ cấp Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an quận, huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi.

Trước đó, 11 cán bộ cấp Phó trưởng phòng, Phó Công an cấp huyện cũng tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác trước hạn tuổi kể từ tháng 1-2025 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ của Công an thành phố.

Như vậy, tổng số đã có 15 cán bộ cấp Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an cấp huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi; 19 người là Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an quận, huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi. Trong đó, người cao tuổi nhất còn bảy tháng công tác; cán bộ ít tuổi nhất còn 12 năm 6 tháng công tác.

10 lãnh đạo Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện xin được bố trí giữ chức vụ thấp hơn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại lễ công bố. Ảnh CA

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, các lãnh đạo Phòng, Công an cấp huyện nghỉ đợt này đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Nhiều người đạt được những thành tích, chiến công xuất sắc.

Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi của các cán bộ không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến vì sự ổn định, phát triển và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an thành phố thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng Đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đề nghị, dù ở vị trí nào, các các cán bộ được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, chờ hưởng chế độ hưu trí đợt này cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy với nhiệm vụ, đoàn kết với tập thể, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng tin tưởng sau khi nghỉ công tác, trở về địa phương; bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, chăm lo gia đình, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành, niềm tự hào của người cán bộ Công an nhân dân cách mạng, Công an Thủ đô anh hùng.