59 lãnh đạo cấp xã, cấp huyện, cấp phòng Công an TP Hà Nội xin nghỉ hưu trước tuổi 20/02/2025 21:20

Tối ngày 20-2, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an Hà Nội sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố đã khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phục vụ công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.

Với tinh thần người ở lại là để gánh vác công việc của Đảng, Nhà nước, người xin nghỉ cũng vì Đảng, vì Nhà nước, vì Nhân dân, 59 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi (Trưởng Công an cấp huyện và tương đương có 15 cán bộ; Phó trưởng Phòng và tương đương, Phó trưởng Công an cấp huyện có 19 cán bộ; Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã có 17 cán bộ; Phó đội trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã có 8 cán bộ); 10 cán bộ Trưởng Phòng, Trưởng Công an cấp huyện xin giữ chức vụ thấp hơn.

Những kết quả ban đầu đã cho thấy sự chủ động, gương mẫu đi đầu của Công an TP Hà Nội. Ảnh: CA

Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng, vì nhiệm vụ và yêu cầu chính trị chung của toàn ngành, vì lợi ích chung của tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng thuận cao trong đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp ủng hộ chủ trương quan trọng này của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, qua gần một tháng triển khai Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương và kế hoạch số 270 của Đảng ủy Công an thành phố, với những kết quả ban đầu đã cho thấy sự chủ động, gương mẫu đi đầu của Công an TP Hà Nội.

Tổ chức bộ máy của Công an Thủ đô khi không tổ chức Công an cấp huyện sẽ tạo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân; tạo thuận lợi tối đa cho sự phát triển của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng thời, bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.