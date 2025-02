Không còn công an cấp huyện, cấp căn cước công dân thế nào? 28/02/2025 12:19

(PLO)- Đại diện Cục C06, Bộ Công an khẳng định việc cấp căn cước công dân sẽ không bị ảnh hưởng sau khi không còn công an cấp huyện.

Ngày 28-2, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề không còn công an cấp huyện, việc cấp thẻ căn cước công dân sẽ được thực hiện như thế nào?

Đại diện Cục C06 cho biết: Hiện nay, việc cấp căn cước công dân ở địa phương được thực hiện theo 2 cấp, đó là Phòng PC06, công an cấp tỉnh và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính thuộc công an cấp huyện.

Bỏ công an cấp huyện, người dân không bị ảnh hưởng khi làm căn cước công dân. Ảnh PHI HÙNG

Từ ngày 1-3, sẽ không còn công an cấp huyện, C06 đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước công dân của công an cấp huyện về công an cấp xã.

Việc này dựa trên nguyên tắc, các địa phương sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để tổ chức cấp căn cước.

Sau ngày 1-3, Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý đối với quy trình cấp căn cước đối với công an cấp xã, sau đó Bộ Công an sẽ đầu tư các trang thiết bị, máy móc, đào tạo cán bộ để đáp ứng được yêu cầu cấp căn cước công dân ở công an cấp xã.

“Về cơ bản, việc cấp căn cước ở địa phương không ảnh hưởng tới người dân. Tất cả các địa điểm cấp căn cước công dân ở công an cấp huyện nếu đáp ứng được yêu cầu vẫn để nguyên”- đại diện C06 thông tin.