Toàn lực lượng CSGT TP.HCM ra quân đảm bảo trật tự dịp Tết

(PLO)- Lực lượng CSGT toàn TP.HCM đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân về quê và đón Tết được an toàn, thông suốt.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cho biết 14 giờ 30 ngày 19-1 (nhằm ngày 28 Tết), lực lượng CSGT toàn thành phố đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân về quê và đón Tết tại TP.HCM được an toàn, thông suốt.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng có một số khuyến cáo đối với người dân về quê bằng phương tiện cá nhân như xe ô tô con, mô tô hay xe máy.

Theo Phòng CSGT, trước khi khởi hành, người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, loại phương tiện, lộ trình phù hợp cho bản thân và gia đình. Thời điểm cận Tết, mật độ phương tiện đông đúc, tránh đi vào khung giờ cao điểm sẽ gây ra hiện tượng ùn tắc cục bộ tại các điểm “nút cổ chai” trên hành trình về quê. Kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ phương tiện để đảm bảo hoạt động ổn định trên hành trình di chuyển dài.

Đối với người điều khiển có chở thêm đồ vật phải đảm bảo chằng buộc chắc chắn, không để vượt quá khổ giới hạn cho phép của phương tiện. Người điều khiển phương tiện cần phải được nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe và tỉnh táo khi điều khiển phương tiện. Tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia trước 24 tiếng để cơ thể luôn tỉnh táo và không bị ảnh hưởng của rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

CSGT khuyến cáo trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện phải luôn tập trung quan sát, làm chủ tay lái, tuân thủ luật giao thông như lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định; chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; không chạy quá tốc độ và tránh, vượt đúng quy định.

Nếu di chuyển liên tục đường dài, người dân cần lưu ý trong việc có thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa các chặng đường. Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, người dân cần phải dừng phương tiện một cách an toàn, thư giãn, uống nước và thực hiện một số động tác vận động nhẹ để giúp cơ thể tươi tỉnh hoặc có thể vào một số điểm dừng chân, quán nước bên đường để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Ngoài các khuyến cáo, để hỗ trợ người dân về quê đón Tết được an toàn, Phòng CSGT cũng tổ chức nhiều chốt tặng nước suối, khăn và nón bảo hiểm cho người dân.

CSGT TP.HCM tung quân ra đường ghi hình phạt vi phạm giao thông (PLO)- Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM huy động cán bộ chiến sĩ, thành lập 16 tổ công tác trực thuộc Phòng sử dụng camera ghi hình các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông để xử lý.

NGUYỄN YÊN