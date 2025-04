Nam thanh niên từ Kon Tum xuống Gia Lai để bán ma túy 10/04/2025 09:40

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự một nam thanh niên ở Kon Tum có hành vi mua ma túy cần sa để bán kiếm lời.

Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Xuân Thao (29 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy cần sa bị thu giữ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 5-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được tin báo và kiểm tra tại khu vực thôn Hàm Rồng (phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), phát hiện 2 thùng giấy có chứa thực vật khô nghi là ma túy cần sa. Đồng thời, truy tìm, xác định chủ của 2 thùng giấy trên là Bùi Xuân Thao.

Cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hòa Bình (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) triệu tập Bùi Xuân Thao đến cơ quan công an làm việc. Thao đã khai nhận mua số ma túy cần sa trên với mục đích bán kiếm lời. Lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thao tại thôn 2 (xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), thu giữ trong 0,5 kg ma túy cần sa, một cân tiểu ly, một điện thoại di động, 20 vỏ bì nilon màu vàng, một bộ dụng cụ hút chân không và hàn bì.