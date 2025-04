Bộ đội Biên phòng phá 16 chuyên án, thu giữ hơn 500 kg ma túy các loại 04/04/2025 21:37

Đây là thông tin được nêu trong báo cáo tóm tắt kết quả đấu tranh Chuyên án A1124.1p và A3-1124.2p của Bộ đội Biên phòng tại hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp trung ương quý I-2025, tổ chức chiều ngày 4-4, tại Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị do Cục PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng; Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Cục nghiệp vụ và pháp luật, BTL Cảnh sát biển; Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đồng tổ chức.

Theo báo cáo, thời gian qua, lực lượng PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách phòng chống ma tuý cấp trung ương, trong đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng PCMT&TP/BĐBP đã đấu tranh thành công 31 chuyên án, trong đó có 16 chuyên án về ma tuý, 6 chuyên án về buôn lậu, 6 chuyên án về xuất nhập cảnh, 1 chuyên án về vật liệu nổ và 2 chuyên án về mua bán người. Các lực lượng đã bắt giữ, xử lý 1.380 vụ/2.304 đối tượng, thu giữ 583 kg ma tuý các loại, tổng giá trị hàng hoá tạm giữ, xử lý khoảng 59,3 tỉ đồng, cùng nhiều tang vật liên quan khác, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Riêng Cục PCMT&TP đấu tranh thành công 5 chuyên án (3 ma tuý, 2 mua bán người), bắt 13 đối tượng, thu 52 bánh heroin, 48 kg ma tuý tổng hợp, giải cứu 05 nạn nhân....

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả đấu tranh chuyên án A3-1124.2p, báo cáo thể hiện, vào hồi 01h17’ ngày 12-3-2025, tại khu vực Cầu 79, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam (Đoàn 3), Cục PCMT&TP chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Long An, Tây Ninh, TP.HCM và lực lượng công an tỉnh Long An, TP.HCM bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ trên 30 kg ma tuý các loại, 1 ô tô và một số tang vật khác có liên quan, truy xét và bắt giữ 1 đối tượng.

Đối với chuyên án A1124.1p, khi kết thúc 2 chuyên án, lực lượng đánh án bắt được 6 đối tượng, thu tang vật 63,2 kg ma tuý các loại, 12.000 bao thuốc lá ngoại, 02 xe ô tô, cùng một số tài liệu khác có liên quan, lực lượng đánh án đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng, điều tra ban đầu, khởi tố vụ án, Cục PCMT&TP đã bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Đại biểu Cục Hải quan tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Cục PCMT&TP đánh giá, kết quả đấu tranh chuyên án bắt được các nhóm đối tượng, thu được số lượng lớn tang, vật chứng đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ tư lệnh BĐBP, sự phối hợp chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ/Bộ Công an, Công an TP.HCM, Hà Nội, Long An.

Các chuyên án đã đạt được cả ba yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật; đã triệt xoá 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia, liên tỉnh; chuyên án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp trinh sát liên hoàn như Trinh sát kỹ thuật, trinh sát xác minh, trinh sát giám sát bí mật. Đồng thời, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chuyên trách chống ma tuý đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bài bản, hiệu quả nên đã bắt giữ các đối tượng trong các đường dây, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma tuý trong thời gian tới, Cục PCMT&TP đề xuất Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Thủ trưởng các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP.HCM, Hà Nội, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng chống ma tuý từ trung ương đến địa phương đảm bảo hiệu quả.