Xe tải thắng gấp hàng trăm thùng bia đổ xuống đường 10/04/2025 20:02

Tối ngày 10-4, Công an phường 1 (TP Tân An, tỉnh Long An) và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng người dân đã hỗ trợ tài xế xe tải thu gom hàng trăm thùng bia đổ xuống đường.

Video: Xe tải thắng gấp làm rơi hàng trăm thùng bia đổ xuống đường

Theo đó, vào Khoảng 17h30 giờ cùng ngày, xe tải 50H-685.50 do tài xế Trần Minh Hiển ( 29 tuổi, quê An Giang) lưu thông trên tuyến quốc lộ 62 theo hướng từ TP Tân An đi các huyện Đồng Tháp Mười.

Hiện trường hàng trăm thùng bia rơi xuống đường. Ảnh: HD

Khi đến khu vực vòng xoay ngã 4 Hùng Vương với Quốc lộ 62, Phường 1, TP Tân An thì bất ngờ có một xe máy chạy cắt ngang đầu xe tải. Do khoảng cách quá gần, tài xế buộc phải thắng gấp, khiến hàng hóa phía sau không được cố định chặt đã dồn lên phía trước và rơi khỏi thùng xe.

Nhiều mảnh vỡ từ các chai bia nằm vương vãi khắp mặt đường. Ảnh: HD

Tại hiện trường, hàng trăm thùng bia đổ ra mặt đường Hùng Vương, mảnh vỡ từ các chai bia Sài Gòn nằm vương vãi khắp mặt đường, nhiều chai bị vỡ nát, bốc mùi bia nồng nặc. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường, một số người dừng lại quan sát, chụp ảnh.

Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Vụ việc cũng khiến nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn, di chuyển chậm.

Lực lượng chức năng cùng tài xế xe tải vẫn đang tích cực thu dọn hiện trường. Ảnh: HD

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cùng tài xế xe tải vẫn đang tích cực thu dọn hiện trường, xử lý sự cố để sớm trả lại lưu thông bình thường cho tuyến đường này.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.