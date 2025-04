Công an tìm người chuyển khoản 15 triệu cho kẻ trộm 10/04/2025 12:22

(PLO)- Liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM, công an tìm người chuyển khoản 15 triệu đồng cho kẻ trộm.

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự trộm cắp tài sản, xảy ra tại Phòng số 101, khách sạn “The Bloom”, địa chỉ 40/8/3 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do bị can Bùi Thế Nghiêm (28 tuổi, quê TP Hà Nội) thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, sau khi trộm cắp được số tiền 18 triệu đồng, bị can Bùi Thế Nghiêm đã mang ra trụ ATM trước khu đô thị SAIGON Pearl mục đích để nộp tiền từ trụ ATM vào tài khoản của Nghiêm.

Khi đến trước trụ ATM, Nghiêm thấy có một nam thanh niên đang đứng chờ rút tiền nên Nghiêm nhờ người này chuyển cho Nghiêm 15 triệu đồng vào tài khoản của Nghiêm thì nam thanh niên đồng ý.

Sau đó, người này đã sử dụng tài khoản tên "BUI HUU NGHIA" chuyển vào tài khoản của Nghiêm 15 triệu đồng, Nghiêm đưa lại số tiền 15 triệu đồng do trộm cắp được mà có cho người này.

Qua xác minh, số tài khoản trên do Bùi Hữu Nghĩa (Địa chỉ: thôn 3, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) mở tài khoản tại ngân hàng SeaBank Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo người có liên quan đến làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 3 - Tổ địa bàn Bình Thạnh, PC01), địa chỉ: số 18 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM gặp Cán bộ điều tra Lâm Đạo Thái Dương, số điện thoại: 096.189.4606 để phối hợp giải quyết vụ việc.