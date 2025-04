Bộ Công an truy nã Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh 21/04/2025 15:28

(PLO)- Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Lý Mỹ Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh, đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an thông báo đã ra quyết định truy nã bị can Lý Mỹ Hằng (36 tuổi, ở TP.HCM), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh.

Bị can Lý Mỹ Hằng. Ảnh: CA

Bị can này liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án ngày 26-12-2023.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Lý Mỹ Hằng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tuy nhiên, bị can này đã bỏ trốn.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Điều tra viên Ngô Xuân Chưởng; địa chỉ: Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0904.203.335.