Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo an ninh dịp 30-4 19/04/2025 10:08

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiều 18-4, tại TP.HCM, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự, đã chủ trì buổi kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự buổi kiểm tra có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM cùng các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an một số tỉnh lân cận.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BCA

Đại diện các đơn vị tham dự đã thông tin về các bước triển khai công tác đảm bảo ANTT trong ngày diễn ra lễ kỷ niệm và chuỗi sự kiện trước, sau lễ; nêu ra những vấn đề cần khắc phục, cần sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng hơn nữa giữa các cơ quan để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết khu vực diễn ra buổi lễ sẽ hạn chế người dân tham gia, thành phố sẽ tổ chức hàng chục màn hình Led lớn tại nhiều điểm để người dân tiện theo dõi.

Lãnh đạo các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an trong buổi kiểm tra. Ảnh: BCA

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trung tướng Phạm Thế Tùng lưu ý các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào dù rất nhỏ.

“Phải đặt vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn lên trên hết, do đó việc đưa cả chục nghìn thiết bị bay vào trình diễn cùng thời điểm diễn ra sự kiện văn hóa nghệ thuật cần được xem xét, hoặc dời thời gian trình diễn, hoặc sẽ đề nghị dừng lại”- Thứ trưởng Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu Công an TP.HCM và các tỉnh lân cận cùng các đơn vị liên quan thống nhất cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, tiếp tục phát huy trách nhiệm, rà soát phương án đảm bảo ANTT, tăng cường quản lý địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh, thành phố cùng các Phòng Nghiệp vụ phải chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát và trực tiếp xuống Công an xã, phường để kiểm tra, giám sát công tác nắm địa bàn, đối tượng từ cơ sở.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho buổi lễ, tạo thuận lợi cho người dân, khách quốc tế đến tham dự các hoạt động kỷ niệm, Công an TP.HCM và các địa phương lân cận phải tập trung thực hiện các cao điểm của Bộ Công an về công tác trấn áp các loại tội phạm và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép cũng như các Điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để tạo môi trường an ninh, an toàn trước, trong và sau dịp lễ.

Ông Tùng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương huy động cao nhất về máy móc, phương tiện, con người để phục vụ tốt nhất các phương án bảo đảm an ninh, an toàn dịp lễ.