Hàng trăm người dân về quê nghỉ lễ được tặng nón bảo hiểm, nước suối ở Bình Chánh 30/08/2024 21:25

(PLO)- Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh lập bốn điểm trên các tuyến đường có nhiều người dân về quê nghỉ lễ để tặng nón bảo hiểm, nước suối.

Chiều 30-8, Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức chương trình tặng nước suối và cấp phát mũ bảo hiểm cho người dân hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh lập chốt tặng nón bảo hiểm và nước suối. Ảnh: CA

Dịp Lễ 2-9 năm nay, ngoài việc ứng trực 100% quân số để điều hòa giao thông, Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí tặng nước uống cho người dân về quê.

Công an sẽ lập bốn chốt trên các tuyến đường có nhiều người dân về quê để hỗ trợ. Trong ảnh: CSGT Công an huyện Bình Chánh tặng nón bảo hiểm. Ảnh: CA

Đây là thực hiện Kế hoạch của Công an huyện Bình Chánh về chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm trên địa bàn và tạo điều kiện cho người dân về quê nghỉ Lễ Quốc khánh an toàn, thuận tiện.

Người dân về quê ở miền Tây được tặng nước suối. Ảnh: CA

Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31-8. Công an huyện Bình Chánh tổ chức bốn điểm tặng nón bảo hiểm, nước suối miễn phí với tổng số lượng 200 nón và 120 thùng nước suối, tập trung trên các tuyến đường cửa ngõ có đông người dân lưu thông về quê.

Trước đó, Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí tặng nước uống cho người dân về quê. Ảnh: CA



Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Hữu Trí trong chiều ngày 30-8, nhiều người dân bắt đầu di chuyển về quê. Trong cái nắng gay gắt, món quà của lực lượng công an giúp người dân cảm thấy mát lòng và đỡ vất vả hơn.

Thông qua hoạt động tặng nước suối, nón bảo hiểm Công an huyện Bình Chánh cũng lồng ghép công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: CA

Thông qua hoạt động này, CBCS Công an huyện Bình Chánh cũng lồng ghép công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ.