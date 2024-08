Bài cuối: Cụm 4 tiệm phá xe Quốc lộ 51 có 'dây mơ rễ má' với nhau

Trên số báo trước, chúng tôi phản ánh “cụm tiệm phá xe” trên Quốc lộ (QL) 51 hướng từ TP.HCM về TP Vũng Tàu và ngược lại mà theo thông tin chúng tôi có được là đã tồn tại nhiều năm qua.

Một trong những lý do các tiệm sửa xe thất đức này tồn tại là họ sẵn sàng chửi bới, cầm hung khí rượt đuổi… làm nạn nhân sợ hãi, không dám phản ứng và cụm tiệm này đều là người thân, họ hàng với nhau.

Ngày 6-7, chúng tôi có mặt ở quán cà phê võng, sửa xe của ông Nguyễn Văn Đông trên QL51 (xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Khoảng 17 giờ, một nam thanh niên chạy xe Vision biển số Cà Mau vào tiệm nghỉ chân, uống nước. Khi khách vừa dừng xe thì Kh khoảng 10 tuổi (con trai ông Đông) tiếp cận, nhẹ nhàng rút dây mobin sườn xe.

Khoảng 20 phút sau, nam thanh niên tính tiền rời đi. Lúc ra xe thì khởi động mãi không nổ.

Theo kịch bản, Nguyễn Đình Hưng đi tới vờ hỏi thăm, nói: “Xe hết bình rồi đó em, đẩy qua đây anh sạc bình, kiểm tra cho”.

Tưởng người này tốt bụng, nam thanh niên liền đồng ý mà không ngờ đã rơi vào nhóm phá xe ăn tiền. Ông Hưng cũng là người trước đó đã hướng dẫn ông Đông cách thức rút dây mobin sườn xe của chúng tôi. Như thường lệ, ông Hưng kiểm tra sơ và nói dây curoa có thể bị đứt rồi tháo ốp nồi ra, báo là xe hư bi nồi cần thay thế.

Lúc này, chúng tôi tới cảnh báo: “Anh bị hư xe à?”. Nam thanh niên cho biết xe đang chạy bình thường, sau khi vào uống cà phê thì ra đề mãi không nổ. Chúng tôi cho biết đã thấy có người phá xe. “Nãy tôi uống cà phê thấy có người đụng vô xe anh đó. Nói chung cẩn thận người ta phá xe anh, anh coi kỹ nha chứ xe anh không hư gì đâu” - chúng tôi cảnh báo.

Lúc này ông Đông cùng vợ từ trong nhà chạy ra. Ông Đông quát: “Gì đấy!”. Chúng tôi nói: “Tôi đang uống nước, tôi thấy có người đụng vào chiếc xe của khách”, Đông trừng mắt: “Việc của anh à?”.

Chúng tôi tiếp tục cảnh báo nam thanh niên: “Nãy tôi thấy có người đụng vào xe anh đó, coi chừng bị lừa” thì Đông sấn tới, vừa chửi thề vừa nói: “Lừa là việc của mày à. Đụng vào sao lúc nãy mày không nói đi…”.

Thấy động, ông Hưng ngồi cạnh xe liền luồn tay vào trong, gắn lại dây mobin sườn xe. Vợ ông Hưng và ông Đông liên tục giải thích với nam thanh niên về độ lương thiện của mình và sự bình thường khi xe gặp sự cố.

“Con người mình đang đi cũng còn bị ốm chứ... Xe dắt trong hãng ra còn bị xăng đấy. Thằng ở đâu vào tự nhiên nói phá xe… thằng mất dạy” - vợ ông Đông chửi chúng tôi.

Thấy to tiếng, rất nhiều người gồm vợ chồng, hai con của ông Đông, hai con của Thước “râu” và Hưng xúm quanh chúng tôi.

Lúc này ông Đông tiếp tục lớn tiếng: “Lúc nó dắt vào đây, mày thấy sao mày không nói…”, vợ ông Đông cũng lớn giọng: “Chưa có ai làm gì mà mày bảo tao phá xe nha. Mày đang đứng ở nhà tao mà mày nói tao phá xe”.

Khi có người báo tin, ông Thước “râu” ở tiệm phở, sửa xe của mình gần đó cũng xuất hiện. Quá đông người và hung hãn nên chúng tôi chạy, bỏ lại xe máy.

Ông Thước một tay cầm gậy dài khoảng 1 m, một tay điều khiển xe máy rượt theo. Thấy vậy chúng tôi vừa chạy vừa la: “Nó đánh tôi…”. Ông chạy lên chặn chúng tôi lại và chửi tục: “Mày lắm mồm à, mày ngứa mồm à… Hả, mày ngứa mồm không…?”.

Thấy có người mang thùng hàng trên xe vào trong, chúng tôi quay lại phản ứng: Các ông đang cướp tài sản và dọa báo công an. Vợ ông Đông thách thức: “Mày gọi công an lại đây nói chuyện với tao hay để tao gọi cho. (…) Mày lo chuyện bao đồng à… Láo toét, người ta ở đây mấy chục năm rồi, dám bôi bác”.

Ngay trên QL51, ông Thước “râu” cầm gậy đuổi theo chúng tôi vừa nói: “Tao đập nát xe mày luôn”.

Lúc này có một nam thanh niên xăm mình, chạy xe Wave biển số Đồng Nai tới, người này cũng là chủ tiệm sửa xe cách tiệm ông Đông vài trăm mét và là em vợ của ông Đông, tên Hà Văn Đồng.

Đồng cũng chửi: “… Mày đi đâu đấy… việc ai người nấy làm”. Vợ của Hưng cũng lớn giọng, yêu cầu chúng tôi xin lỗi vì nhà bà không phá xe. “Đi chỗ khác để bọn tao làm việc. Mày nói gọi công an tới đây làm việc, tao tiếp luôn” - bà nói và cho biết sẽ tự gọi công an khu vực tới xử lý PV vu khống.

Ông Đông cũng chửi, đòi chụp ảnh chúng tôi và đuổi đồng nghiệp của chúng tôi “Không phải chuyện của em thì em đi đi. Em đừng lo chuyện bao đồng” khi chúng tôi đến “hỏi thăm”.

Sau đó Đồng tiếp cận, dọa chúng tôi: “May bọn nó chưa bốc mày đi”.

Sau đó, chúng tôi lấy xe rời đi thì Đồng đuổi theo vừa chửi tục vừa dọa: “Đời này mỗi người một công việc, may mà gặp bọn đấy chứ gặp bọn tao là đánh chết tươi. Nhớ chưa… đi ra ngoài, công việc thằng nào thằng đấy làm… Tao nói mày có tiếp thu không, mày ngu thế. Đi ra xã hội là chết oan đấy, biết không”.•

............................

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an xử lý nhóm phá xe

Công an TP Thủ Đức thông báo tìm bị hại của thợ sửa xe khu cầu vượt Gò Dưa…

Liên quan đến phóng sự điều tra “Chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ”, ngày 23-8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xử lý nhóm phá xe trên Quốc lộ (QL) 51.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết đã nắm thông tin về nhóm phá xe trên QL51 đoạn qua xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai mà báo Pháp Luật TP.HCM đang đăng tải.

Ông Đức cho biết đã chỉ đạo công an rà soát, kiểm tra và xử lý ngay các tiệm phá xe dọc QL51. “Hiện công an đang làm chuyên án” - vị này cho biết.

Trước đó, Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước (sinh năm 1980, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đang có hành vi phá xe rồi lừa đảo chị TTT (ngụ tỉnh Đồng Nai) số tiền 2,2 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự ông Thước, mời làm việc nhiều người là họ hàng của ông này có tham gia phá xe, “vẽ bệnh” lên để lấy lời khai, làm rõ.

Công an huyện Long Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý Thước và những người liên quan.

Còn ở “cụm tiệm phá xe” khu vực chân cầu vượt Gò Dưa (TP Thủ Đức), Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM thông báo tìm bị hại trong vụ hủy hoại tài sản tại tiệm sửa xe Văn Minh (địa chỉ 149 QL1A, khu phố 31, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) do Mai Văn Cường (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa, thường trú Lâm Đồng) thực hiện.

Bước đầu Cường thừa nhận đã đâm thủng ruột xe, dùng kìm bẻ phá lốp xe của khách để thay ruột, thay lốp cho khách hơn chục lần. Để phục vụ công tác điều tra và xử lý Mai Văn Cường, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức thông báo ai là nạn nhân của Mai Văn Cường vui lòng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức; SĐT 028.389.6619).

Còn tại quận 12, Công an quận 12 đang tiếp tục quá trình xác minh, mời làm việc người tên Lĩnh (thợ sửa xe tại tiệm Nguyễn Hiền) để làm rõ việc phá xe trên QL đoạn qua phường Trung Mỹ Tây. Hiện người này đã về quê Thanh Hóa. Công an phường An Bình, TP Dĩ An cũng mời các nạn nhân của hai tiệm sửa xe do Đàm Văn Long và Mai Văn Hòa (dọc theo QL1) để củng cố hồ sơ, xử lý.